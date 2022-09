Ravella da uso a material eléctrico de una plantación de cannabis

El Concello de Vilagarcía y la Fundación Galega contra o Narcotráfico llegaron a un acuerdo para destinar diverso equipamiento y material eléctrico, incautado en una plantación de cannabis, a uso social. Se trata del primer municipio beneficiario de activos comisados al narcotráfico, según inciden desde Ravella.





La cesión es posible gracias a la mediación de la Fundación y del Colexio de Procuradores de A Coruña que, junto a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta gestionan el Servizo de Bens Comisados ao Narcotráfico.





El material fue incautado a una organización dedicada al tráfico de cannabis y se utilizaba para acelerar el crecimiento de las plantas y maximizar la producción, ya que se encontraban ocultas en interiores, por lo que necesitaban de unas condiciones muy específicas de temperatura, humedad e iluminación.





Entre el diverso material incautado se encuentran varias lámparas de 600 watios de potencia, extractores de aire, ventiladores y pantallas, así como térmicos, reactancias o cableado de diferentes secciones.





Desde el Concello destacan la “sensibilidade” de las unidades judiciales y policiales responsables a la iniciativa de la FGcN. Personal municipal fue el encargado de desplazarse al lugar de la plantación para desmontar, cargar y traer el material hasta Vilagarcía, donde se separó el que resultaba de utilidad del que no tenía posibilidad de ser reutilizado, que se llevó al Punto Limpo para su correcto tratamiento y reciclado.





Reparaciones

El Servizo Municipal de Electricidade e Alumeado ya lleva utilizando un tiempo este material. Por ejemplo, los ventiladores se pusieron en diversas dependencias municipales de uso público durante la ola de calor, mientras que los térmicos se colocaron en la instalación de la cafetería del pabellón de deportes de Fontecarmoa durante la celebración del Encestarías. El resto del material se va a utilizar para reparaciones y demás necesidades del servicio. Desde el Concello inciden en que “independentemente do aforro que a cesión deste material pode supoñer para unha administración pública, o máis importante para o goberno local é que bens procedentes do narcotráfico poidan ser recuperados e reverter dalgún xeito en beneficio público e do conxunto da cidadanía”.





La Fundación contra o Narcotráfico señala que con esta cesión “péchase círculo: Se intervén a droga antes de que chegue á rúa, se detén e xulga aos traficantes e os bens intervidos contribúen de forma áxil a ofrecer un beneficio para a sociedade, tan castigada por estes delitos”.