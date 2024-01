Reportaje | Autodefensa solidaria para tratar el pie zambo en Camerún

Aprender a defenderse y, al mismo tiempo, contribuir a una causa solidaria, es posible en Vilagarcía gracias a los talleres organizados por la Escola de Artes Marciais Dojo Berserkers y por la asociación Equipo Nómada. Por veinte euros, los asistentes aprenderán ciertas nociones de jiu jitsu brasileño y contribuirán a que diez niños de Camerún puedan ser operados de pie zambo.



Se trata de una anomalía congénita, explica Iria Somoza, que en países desarrollados se corrige en el recién nacido, mediante colocación de yesos o férulas. El problema es que, en los países en los que no hay medios, no se corrige y los pequeños arrastran, desde su nacimiento, un problema físico y social. “Es un estigma, las familias no quieren mostrarlos y provoca marginación”, explica Somoza. Uno de cada mil niños nace con pie zambo, por lo que es una enfermedad rara con cierta incidencia.

La enfermera, especializada en podología, trabaja desde hace años para asociaciones que llevan a cabo este tipo de intervenciones solidarias internacionales. En Marruecos, coincidió con varios compañeros con los que acabó fundando Equipo Nómada.



La organización de actividades deportivas solidarias se está llevando a cabo en diversos puntos del territorio estatal. En Vilagarcía, será el sábado, 20 de enero, en la escuela de artes marciales situada en la Rúa A Escardia (frente a la estación de tren).



Música de fin de fiesta

Allí aprenderán nociones básicas sobre autodefensa con las que, explica la instructora Fátima Díz, esperan que “les entre el gusanillo”. El jiu jitsu brasileño se imparte de una manera colaborativa, en la que alumnos avanzados ayudan también a los principiantes. “No importa que seas cinturón negro o que estés empezando. Aquí somos todos iguales”, señala Diz. En cuanto a la actividad del sábado, señala que no es necesario estar en buena forma física y que lo que se aprenderán son nociones. “Cuando se empieza a parcticar un arte marcial y te gusta y te engancha, ya empiezas a cambiar”, apunta la instructora de Dojo Berserkers, que señala que las clases son además una buena forma para dejar los problemas atrás y sentirse acompañado. “Es una forma de autocuidado”, señala Diz.



En esta ocasión servirá, además, para ayudar a diez niños de Camerún. Equipo Nómada ya realizó dos expediciones en este país, para hacer registro de pacientes. La operación será en febrero y necesitan recaudar cuatro mil euros, por lo que hay acciones en diversos puntos.



En Vilagarcía, cuentan con la colaboración del Concello. ““Vilagarcía é unha cidade solidaria”, dijo el edil de Deportes, Carlos Coira, que animó a los vilagarcianos a contribuir para “cambiarlle a vida a dez rapaces”. Tras los talleres, habrá pincho y música a cargo de Señora Dj.