Sanidade otorga la excelencia a las aguas de 102 arenales arousanos

Las comarcas arousanas encararán la temporada de verano consolidándose un año más como un destino para el playeo. La excelencia de sus aguas es algo que constata la Consellería de Sanidade en el balance que realiza con las clasificaciones en vigor para la temporada 2022, que ya se puede consultar en su página web.



Prácticamente todos los arenales arousanos logran la calificación de excelencia, con la excepción, un año más, de las playas de A Concha y O Preguntoiro, ambas en Vilagarcía, cuyas aguas se definen como buenas desde el organismo autonómico. En este municipio, Portugalete, Compostela, Canelas y Campanario obtienen la máxima nota.



En cuanto al resto de la comarca de O Salnés, es un año más O Grove el que lidera el ranking de la excelencia, con sus 21 arenales alcanzando la máxima calificación. También lo logran los 19 de Sanxenxo, otro de los municipios más buscados por aquellos que disfrutan del sol, la arena y el agua del mar.



En A Illa, sus ocho playas alcanzan el calificativo de excelencia, aunque para dos de ellas el Sergas establece que hay un número de datos menor a las 16 muestras. Cambados logra la excelencia para sus cuatro arenales, mientras que Vilanova obtiene la misma calificación en sus once playas.



En la zona norte de Arousa, no se quedan atrás y todos los municipios obtienen la excelencia para la totalidad de los arenales recogidos en el censo de playas en las que está permitido el baño. Rianxo encabeza el ranking con once excelentes, mientras que Ribeira y Boiro tienen nueve y A Pobra seis.



En la comarca de O Salnés existe también una playa fluvial, la de Ribadumia, que obtiene la calificación de buena, mientras que la de Peirao, de Catoira, se queda con un suficiente.



Son las únicas excepciones para unas comarcas que se llenan de visitantes durante la temporada estival. En el caso de Vilagarcía, la playa de A Concha está muy condicionada por su proximidad a la actividad portuaria, problema que tanto el Concello como la rada están negociando para resolver cuanto antes. En cualquier caso, son también otras actuaciones las que están pendientes en el municipio con referencia a los arenales.



El alcalde, Alberto Varela, anunció durante las obras del último tramo del Paseo Marítimo que está negociando con Costas una regeneración de A Concha- Compostela, con una zona verde muy deteriorada.









Controles periódicos





Por otra parte, la Consellería de Sanidade continúa con su labor de control de la calidad de las aguas, al margen de esta calificación. Así, se realizan analíticas periódicas para comprobar la presencia de fecales en el mar y, si es necesario, adoptar medidas como cierre en temporada de baño. l