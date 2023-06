Los socorristas, un bien escaso en las playas de Arousa con el verano a punto

Quedan pocos días para el inicio de la temporada de baño en las playas arousanas y la mayoría de los concellos todavía no han contratado al personal necesario para el servicio de socorrismo.



Las administraciones locales coinciden en la dificultad que tienen para sacar el proceso de contratación y también para encontrar socorristas, un bien escaso debido, principalmente, a la temporalidad de este trabajo.



Para la contratación del personal de salvamento, los concellos cuentan con la ayuda económica de la Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia, aunque en la mayoría de los casos, esta financiación no cubre la totalidad de los puestos requeridos por las administraciones locales y a día de hoy, todavía no se conoce la aportación que recibirá cada municipio para sufragar este servicio.

Retrasos por la reforma laboral



En O Grove, el alcalde José Cacabelos reconoce que ya van tarde para tener todo a punto para el inicio de la temporada y es que a pesar de llevar meses trabajando en la formulación para la contratación de este personal temporal, todavía no han iniciado el proceso. “Coa reforma laboral se está retrasando o tema. A normativa a día de hoxe non nos permite contratar fixos discontinuos e dende a secretaría nos din que hai que contratar o servizo de externalizado coa xestión dunha empresa, pero para elo temos que sacar o concurso e eso leva tempo”, explica. Asimismo, confirma que “os concellos estamos sufrindo moitísimo co tema dos socorristas”, por lo que considera que “hai que buscar unha solución a nivel autonómico”. La previsión del gobierno local es empezar a dar el servicio la última semana de junio, aunque “se o facemos a primeira semana de xullo tamén estamos contentos”, y es que visto lo visto, conseguir las plazas de socorristas no es nada fácil por la escasez de profesionales. “Necesitamos sacalo xa, porque o verán está ás portas é canto máis tarde, menos persoal dispoñible hai”, apunta. Para cubrir sus playas, O Grove necesita unos 25 socorristas, aunque la aspiración del Concello es poder contratar unas 20 o 21 personas, dependiendo de las ayudas que consigan de la Xunta, que “tamén vai tarde e aínda non sabemos o que nos corresponde”. Una vez que se conozca la orden de ayudas y los socorristas dispuestos a trabajar en los arenales mecos, dependerá el número de playas que se puedan atender.

Ayudas insuficientes



También en Vilagarcía están trabajando para contratar cuanto antes al personal de salvamento. En este caso necesitan un total de 12 socorristas para atender las dos playas de bandera azul, A Compostela y O Campanario y también la de O Preguntoiro desde el 1 de julio. El gobierno local cuenta con que la Xunta financie la contratación de 10 personas aunque la ayuda también se queda corta, ya que el Concello paga un mes más a mayores los salarios de los socorristas contratados para que trabajen también en septiembre, y se hace cargo de la contratación del personal que falta para llegar a la cifra necesaria.



Y lo mismo ocurre en A Illa de Arousa, donde ya están preparando la convocatoria para la contratación de los seis socorristas que necesitan, aunque la Xunta “só nos da dous e medio”, apunta el concejal de Seguridad Luis Arosa. La previsión es comenzar con la vigilancia el 1 de julio en la playa de O Bao-Camaxe, que tiene bandera azul.

En Sanxenxo se adelantan



Situación diferente es la de Sanxenxo, el municipio con más playas con bandera azul de España. Aquí el servicio está externalizado y gestionado por una empresa, por lo que el Concello ha decido adelantarse al verano y algunos de los arenales más concurridos ya cuentan con socorristas desde este fin de semana. A partir del 1 de julio una plantilla de 80 socorristas y sanitarios estarán en todas las playas del municipio hasta el 15 de septiembre.

Personal municipal en Ribeira



Al otro lado de la Ría de Arousa la situación es la misma. En Ribeira, el Concello está trabajando en un proceso de estabilización de personal fijo discontinuo, con la previsión de que 20 socorristas y tres jefes de playa, aunque cabe la posibilidad de que sea alguno más, pasen a formar parte de la plantilla municipal.



“Una vez estabilizado hay más seguridad de que los socorristas no se vayan a otros concellos”, explican fuentes municipales.



En Boiro el Concello acaba de convocar un proceso selectivo para la contratación de 15 socorristas acuáticos en espacios naturales. Las personas interesadas en formar parte de este proceso deben inscribirse en la oficina de empleo del SEPE y el plazo termina hoy. Según explica el gobierno local, el sistema de acceso es mediante oposición libre y los contratos de trabajo se formalizarán bajo la modalidad contractual laboral temporal.



Por último, el Concello de A Pobra ya cuenta con una bolsa de empleo que activó el pasado año y que tendrá que volver a recurrir a ella este año. Una bolsa, explica el edil de Seguridade, José Andrés Lojo, que “non cubre todos os postos que necesitamos porque hai pouca xente anotada, imos ter que facer outro chamamento e se non cubrimos teremos que abrir un proceso de contratación urxente”. En el municipio se necesitan entre 6 y 11 socorristas, en función de si se da el servicio solo en la playa de Cabío o también en la de A Illa y la previsión es que empiecen a trabajar el 1 de julio hasta el domingo del Nazareno, el 18 de septiembre.