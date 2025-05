Varela ve poco probable la recuperación de la línea de primera hora del AVE a Madrid y dice que seguirá insistiendo

Vilagarcía no recuperará –al menos a corto plazo– la frecuencia de primera hora de la mañana del AVE que comunicaba la capital arousana con Madrid. El alcalde, Alberto Varela, se reunió con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para mostrarle su oposición a esta nueva decisión que afecta no solo a los vilagarcianos, sino a toda la comarca de O Salnés. El regidor apeló a la “rendabilidade social” a la hora de defender la recuperación de esta frecuencia, frente a los criterios “economicistas” que puso sobre la mesa el responsable de Renfe. Unos criterios que el primer edil “pode comprender, pero en ningún caso compartir”. Entiende Varela que el aporte de viajeros que puede ofrecer una comarca como la arousana no se pueden comparar “cos de capitais de provincia ou grandes cidades”. Precisamente por eso defiende que el tren en general y el AVE en particular debe contribuir a “vertebrar o Estado”. De hecho inciden desde el Concello en que, de lo contrario, la periferia sigue siendo discriminada respecto a los grandes núcleos de población. “Unha redución mínima dos tempos dos traxectos non pode xustificar os prexuízos que poden causar”, señalan desde Ravella.



El alcalde no se muestra optimista sobre esta recuperación, aunque dice no tirar la toalla y que seguirá insistiendo “ante quen corresponda”. Entiende que se deben tener en cuenta más criterios que el de la rentabilidad económica. Una de las medidas es el debate de este asunto en el Pleno de este mismo jueves a través de una moción del grupo socialista.



Perjudicados con la última

Lo cierto es que no son únicamente los viajeros de primera hora de la mañana o los que van a Madrid los afectados por los recortes de frecuencias de Renfe. De hecho la decisión afecta al último tren que llegaba a las once a la capital arousana. Esta es principalmente lesiva para trabajadores que no llegan a los trenes de Media Distancia y Regional que salen a las diez y pocos minutos después respectivamente. El AVE les permitía llegar a la capital arousana a las once. Ahora a partir de las once menos veinte ningún ferrocarril llegará a Vilagarcía procedente de Santiago. Algo que sí ocurre, por ejemplo, en el trayecto que une la capital gallega con A Coruña. De esta forma quedan descolgados de la posibilidad de volver a sus casas en un transporte público que se ha revitalizado en los últimos años en lo que respecta al número de usuarios diarios que lo utilizan por trabajo o estudios.