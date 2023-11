Vilagarcía atiende a 63 víctimas de violencia machista y reforzará la atención psicológica

Un total de 63 mujeres son víctimas reconocidas de la violencia machista en Vilagarcía. Un dato que hacen público desde el Centro de Información á Muller a las puertas del 25-N, fecha en la que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. No son las víctimas de esta lacra social las únicas que acuden a este servicio municipal. También lo hacen otras para atención psicológica, jurídica o de consulta. “Neste ano 2023 acudiron ao CIM 134 mulleres novas respecto do ano pasado”, explica la directora del servicio, Julia Barbosa. En este departamento se registraron un total de 1.048 atenciones. De ellas 350 fueron de tipo psicológico, 250 de ámbito jurídico y 448 relacionadas con otros recursos como aspectos de orientación laboral o ayudas.



Es precisamente en el ámbito psicológico en donde hay más lista de espera, dado que el profesional que se encarga de estas atenciones está con un contrato de 15 horas a la semana. La intención de la administración local –y así lo aclaró la edila de Igualdade, Tania García– es reforzar este servicio para el año 2024 con un contrato a tiempo completo. En el CIM de Vilagarcía trabajan actualmente un psicólogo y una abogada (ambos a tiempo parcial), así como una agente de igualdad, una trabajadora social, un auxiliar administrativo y la propia directora del servicio.



Julia Barbosa manifestó que en las atenciones se están viendo cada vez perfiles de víctimas más jóvenes, algunas de ellas derivadas desde los propios centros educativos. De hecho el CIM tiene grupos de trabajo permanente con colegios e institutos para darles mecanismos a estes a la hora de detectar violencias. “Agora xurden cuestións como o uso que se lles dá ás redes sociais e a importancia de que aprendan a preservar a intimidade”, explica Barbosa.



La directora del CIM manifiesta además que a los diferentes servicios no acuden solo personas de Vilagarcía, sino también de otras localidades. “Moitas veces fano por manter o anonimato, porque se senten máis seguras vindo aquí”, indica. Añade también que la colaboración con los cuerpos de la Policía Local y la Nacional son totales. “Nós non denunciamos”, quiso aclarar. Reconoció que son muy pocos –o prácticamente nulos– los casos de familiares o allegados que deciden denunciar situaciones de violencia machista sobre una mujer. “É un paso moi delicado porque moitas veces denuncias e ela non declara contra o maltratador e fas que a súa situación sexa de máis vulnerabilidade. Todo ten os seus tempos”, zanja.

Programación del 25-N

La edila de Igualdade, Tania García, y la directora del CIM, Julia Barbosa, presentaron el programa de actividades con motivo del 25-N que arranca precisamente este viernes 17 a partir de las nueve de la noche en el Salón García con la representación teatral de la obra “Ifixenia”, sobre el empoderamiento femenino. La programación continúa el día 23 a las 11 de la mañana en el Auditorio con un encuentro en el que participará el alumnado de muchos de los centros educativos de la localidad con diferentes propuestas sobre la temática a conmemorar. Justo al día siguiente, el viernes 24, será la proyección de la película “La maternal” en el Salón García en colaboración con el Cineclube Ádega. La lectura del manifiesto será el día propio, el sábado 25 a las doce de la mañana en la Praza de Galicia. “Decidimos trasladalo este ano porque, como cadra en sábado, facer que participe máis xente”, explica García. A mayores el Concello vuelve a apostar por la campaña “Vilagarcía en negro” con cartelería por la ciudad y en colaboración con comercios y entidades. El lema que circulará este año en un autobús urbano es el de “Negar a violencia de xénero tamén é violencia”, como eje central.