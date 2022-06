Vilagarcía se empapa del espíritu del Agua con una exposición de camisetas

La vuelta a la normalidad regresa también a la Fiesta del Agua, que este año el Concello quiere celebrar por todo lo alto. El lema del evento, que con cuatro décadas de existencia se convirtió en un referente nacional “e mesmo internacional”, será el título de la exposición que recogerá las camisetas más divertidas.



La Concellería de Cultura quiere reunir el mayor número posible de camisetas conmemorativas para reunirlas en una exposición. La muestra, bajo el título “Aquí non chega”, podrá verse en la sala Rivas Briones durante todo el mes de agosto.



El Concello hace un llamamiento a todos aquellos que, siendo o no vecinos de Vilagarcía, quieran ser partícipes de la muestra y cedan, temporalmente, sus prendas más divertidas.



Por el momento, el Concello dispone ya de todas las camisetas conmemorativas que, durante muchos años, elaboró la Comisión de la Fiesta del Agua. Elaborados diseños de diversos autores que también se podrán ver en la exposición.



Ahora, el objetivo es sumar las que realizaron los grupos de amigos y familia a título particular y que ponen, cada año, el color a la emblemática fiesta.



Se trata de prendas con lemas “normalmente moi ligados á actualidade do momento”, señalan desde el Concello, que espera que sirvan también como “un relato de como evolucionou a festa nestas catro décadas, pero tamén a propia sociedade”.





Forma de participar





El procedimiento de participación es muy sencillo. El plazo de cesión de las camisetas comienza el lunes y finalizará quince días después, el 11 de julio. Tanto en la web municipal, www.vilagarcia.gal, como en el propio Auditorio, sede de la Concellería de Cultura, está disponible la ficha en el que el donante indicará de que año es la camiseta, si formó parte de un grupo o peña y sus datos de contacto.



Las únicas condiciones, indican desde el Concello, es que las camisetas estén bien conservadas y limpias y que no contengan mensajes o imágenes que sean discriminatorias, ofensivas o que promuevan cualquier tipo de violencia.



Una vez finalizada la muestra, a principios de septiembre, las prendas serán devueltas a sus propietarios. El regreso de la Fiesta del Agua, así como el resto de la programación de San Roque, declarado de interés turístico nacional, será objeto de otras acciones promocionales, que incluyen la utilización de vallados publicitarios y las principales marquesinas de autobús.



La Fiesta del Agua se celebra cada año el 16 de agosto, cuando el patrón del municipio, San Roque, es llevado a hombros desde la iglesia parroquial hasta la capilla que lleva su mismo nombre, bajo el ritmo del pasodoble Triunfo, interpretado por la Banda Municipal de Música.