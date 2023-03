El vilagarciano Jorge Martínez ingresa en la Real Academia Galega de Ciencias

El vilagarciano Jorge Martínez- Vázquez se convertirá mañana en uno de los tres nuevos miembros de la Real Academia Galega de Ciencias. Un mérito por el cual quiso felicitarle el alcalde de la localidad, Alberto Varela, en un recibimiento que tuvo lugar hace unas horas en el Salón Nobre del Concello.

El acto de ingreso tendrá lugar en la sede de la entidad,s ituada en Santiago de Compostela, y será el presidente, Juan Lema Rodicio, el encargado de la apertura, acompñado por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, y por el vicerrector de Transformación Dixital de la USC, Gumersindo Feijoo. También ingresarán el matemático Francisco Marcellán y el físico Juan Ramón Sanmartín.

Jorge Martínez- Vázquez nació en Vilagarcía en 1948 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y por Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid. Dirigió y participó en proyectos de reforma fiscal en más de 95 países, incluidos China, Rusia, Paquistán, Argentina, Sudáfrica, Indonesia o México. Con regularidad, asesora al Banco Mandula, al Banco Asiático de Desarrollo o a las Naciones Unidas.

Aunque en realidad, su formación se inició en el colegio vilagarciano León XIII y su vocación docente la heredó de su padre, Casimiro Martínez Altimir. Varela reconoció su admiración por la "prolífica e exitosa traxectoria profesional, intelectual e persoal", asegurando que es "unha honra para Vilagarcía que un dos nosos veciños, formado no ensino público, teña acadado todos estes logros, froito do traballo e do esforzo, e polo que debe ser todo un referente e un modelo a seguir pola nosa mocidade".