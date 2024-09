El vilagarciano Pablo Galiñanes conquista a los cuatro "coach" de La Voz y pasa a la siguiente fase

La voz y la sensibilidad del vilagarciano Pablo Galiñanes triunfaron en el arranque de La Voz, el concurso televisivo de Antena 3 que busca nuevos talentos. El joven de 20 años eligió la canción "El patio del recreo", de Antonio Vega, para lograr colarse en alguno de sus equipos en las audiciones a ciegas del programa. Lo hizo acompañado de su inseparable guitarra. El primero en darse la vuelta fue Antonio Orozco, a los pocos segundos de que el arousano empezase a cantar y luego ya le siguieron Luis Fonsi, Pablo López y Malú.

En la habitación en la que los familiares esperan con Eva González a conocer el veredicto uno de los acompañantes lucía una camiseta de Revenidas, el festival de Vilaxoán.

Los "coach" destacaron su sensibilidad y su buen hacer sobre el escenario. "Los cuatro te queremos", le señaló Antonio Orozco. Por su parte Malú le dio las gracias por "regalarnos tu alma, por regalarnos tu verdad, tu emoción y porque nos has dejado a todos en un sitio muy tranquilo". Luis Fonsi le apuntó que "era justo lo que necesitábamos, algo muy puro, honesto y muy real. Nos has hecho volar". Las palabras de Pablo López le llegaron especialmente al vilagarciano que manifestó su deseo de quedarse con el arousano "una forma de crear un universo sin barreras, que son las que tú no tienes. Desde Vilagarcía de Arousa a todas partes".