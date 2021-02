Ravella cambiará canalizaciones y mejorará la seguridad vial en Sobrán

El gobierno local de Vilagarcía ya tiene listo el proyecto de mejora y humanización de la calle Sobrán, la que pasa justo por delante de la iglesia de San Martín y que va directamente a Faxilde. El alcalde, Alberto Varela, y varios ediles del ejecutivo socialista, presentaron el proyecto a los vecinos del lugar y comunicaron una inversión que se financiará con cargo al Plan Concellos de la Diputación y que ascenderá a 600.715 euros.





Varela apuntó que “todos coincidimos na necesidade deste investimento. É unha zona que precisa de cambios importantes non só no referente á seguridade viaria e á circulación, senón tamén no que respecta ás redes e ás canalizacións”. De hecho el concejal de Obras e Servizos, Lino Mouriño, confirmó que las canalizaciones sufrieron muchísimas roturas a lo largo de los últimos años debido a su antigüedad y que es necesario reemplazarlas todas para garantizar un suministro correcto a todas las viviendas de la zona. El regidor socialista por su parte matizó que precisamente el hecho de que haya que actuar en el subsuelo y cambiar las redes y las canalizaciones es lo que hace que el proyecto sea más costoso.





Los vecinos aplauden la obra y que también “se acorden do rural”

A la presentación del proyecto de reforma y humanización de la Rúa Sobrán acudieron varios vecinos de la zona para conocer de primera mano en qué medida se va a actuar en un vial que usan todos los días. Los vecinos aplaudieron la propuesta y señalaron que “facía xa moi boa falta porque co tema das canalizacións levamos moitos anos tendo problemas porque son moi vellas”. A mayores argumentaron que “está ben que se invista tamén no rural, que tamén fai falla”. La actuación en esta zona complementa a la realizada tan solo metros más abajo en la calle Vázquez Leis de Vilaxoán, nada más cruzar la carretera.





Alberto Varela también apuntó que la obra no solo afectará a las redes, sino a temas relacionados directamente con la accesibilidad en la zona. Recordó que algunas de las aceras existentes en el lugar fueron construidas por los propios vecinos y que ahora no cumplen con la normativa vigente. La idea, como así figura en el proyecto, es crear una plataforma única en la que se diferencie debidamente la zona destinada al tráfico rodado y también la que solo es para peatones. Dado que es una calle estrecha en algunos de sus puntos no es posible mantener un ancho regular de la acera en todo el trazado.





Permiso de Patrimonio

La actuación en la calle Sobrán obligó al Concello a pedir permisos e informes técnicos tanto a Patrimonio como a la Dirección General de Carreteras dada su proximidad con el templo de San Martín de Sobrán, ejemplo del Románico en Galicia. La presencia de esta iglesia es la que condiciona la utilización de los materiales que se van a emplear en la obra una vez que salga a licitación y empiece a ejecutarse.





Alberto Varela aclaró que en el primer tramo, que es justo el que discurre por delante del templo, se utilizarán materiales considerados históricos y que se integren perfectamente en el entorno como son el adoquín y el granito. Más adelante, ya en el segundo tramo más alejado, se empleará hormigón que el propio alcalde califó como un material “máis duradeiro”.





Lino Mouriño aseguró que, en todo caso, se mantendrá el doble sentido de circulación porque es un vial por el que accede al autobús que lleva a clase al alumnado del colegio de Faxilde. Aunque hay zonas muy estrechas se mantiene el doble sentido para dar servicio además a las muchas viviendas que hay por esa zona.





Varela apuntó que la actuación afectará a un tramo total de casi 700 metros y señaló que está listo ya el proyecto de obra para enviar a la Diputación y que dé el visto bueno para que pueda ser financiada con el Plan Concellos. “Acostuman a responder rápido, daí que esperamos que poidamos empezar a obra antes de final de ano”. Los permisos técnicos necesarios para poder llevarla a cabo están ya solicitados, de ahí que ahora el procedimiento administrativo y burocrático sigue su curso normal.