El Umia gana al derbi y deja al Arousana con un pie en Gallega

El Umia se impuso en el derbi al Arousana en A Lomba por 0-1 con un tanto de Nati al inicio de la segunda parte aprovechando un error local. A pesar de merecer más por juego y ocasiones, el equipo vilagarciano cierre la primera fase con su decimopromera derrota y con solo 7 puntos en su casillero ve ya muy reducidas sus opciones de salvación en un grupo donde caerán los cinco últimos clasificados e incluso podría hacerlo el sexto. El Umia, por su parte, cierra esta primera parte de la temporada con 17 puntos, por lo que tiene más opciones de alcanzar el objetivo en la segunda fase, cuando ambos equipos arousanos se medirán a rivales cántabros y asturianos.





El Atlético Arousana dominó mucho más la primera parte y tuvo las mejores ocasiones, con la conexión formada por la delantera Belén y Miri Señoráns profundizando por banda izquierda como un quebradero de cabeza para un Umia que afrontó el derbi con la ausencia significativa de Míriam Domínguez, que sufrió una lesión en el tabique nasal en el duelo ante el Viajes InterRías FF entre semana. Fue Lidia Varela la que actuó por delante de Cris Santoro y Carla Piñeiro en el habitual 1-3-4-1-2 visitante. Pero el Umia no estuvo nada cómodo en la primera parte en la que el Arousana, con un once rejuvenecido, fue mejor. Tras un par de avisos en centros de Señoráns sobre Belén, la propia Belén armó la acción de la gran ocasión local en el minuto 23. Maniobró en la medular tras atraer a las centrales visitantes y dejó en el mano a mano a Laura Otero con un gran pase. La joven delantera local definió arriba superando a Pipa, pero el balón dio en el larguero, botó en la línea y volvió al campo.





Al inicio de la segunda parte el Umia no perdonó en su primera ocasión en un error defensivo local. La santiaguesa Nati no desaprovechó el regalo para hacer el 0-1 a puerta vacía en el minuto 47 tras el intento de despeje fallido de la portera Iria Ferreiro, a la que el campo, muy irregular y con el balón dando botes constantes en vez de rodar, no le ayudó.





En el 52 el Arousana perdonó el empate en un pase largo de Arufe sobre la carrera de Belén, que no acertó a habilitar a Laura Otero en un dos contra uno con su compañera sola en área pequeña para empujar.

El equipo entrenado por Nando González tuvo una buena reacción en la segunda parte por debajo en el marcador, con dominio, llegadas y varios remates que atrapó y rechazó María Sagreras "Pipa". El Umia centró sus esfuerzos a nivel defensivo, tirando la línea y dejando bastantes veces en fuera de juego a las locales.





En los últimos diez minutos, ya que con el Arousana más volcado y desorganizado, el Umia tuvo sus mejores ocasiones para sentenciar con el 0-2. Primero en una vaselina de Eva que no cogió puerta y después con un mano a mano de Carla Piñeiro que salvó Eva cuando la joven vilagarciana del Umia se disponía a rematar dentro del área. Lo peor del partido fue la lesión de Mel, que tuvo dejar el campo con dolor en su pierna derecha. El Arousana, que ya había utilizado las tres ventanas de los cambios, jugó los últimos minutos en inferioreridad numérica y pudo empatar en el 92, cuando Miri Ríos disparó desde la frontal abajo, pero el balón que se perdió pegado al poste derecho de la portería de Pipa. Resistió el Umia y se llevó un derbi que deja a un rival directo ya muy distanciado al término de la primera fase.





Ficha Técnica





Atlético Arousana: Iria Ferreiro, Sara García (Zai, min. 73), Arufe, Carla Falcón, Miri Señoráns, Miri Ríos, Eva, Anita, Belén (Melanie, min. 79), Adriana (Dini, min. 59) y Laura Otero.





Umia: Pipa, Cristina Feijoo (Laura, min. 46), Carla Rial, Sarita (Ainhoa Barreiro, min. 46), Ahinoa Varela (Marga, min. 73), Lidia Varela, Cris Santoro (Noa Alonso, min. 90), Carla Piñeiro, Ana Feijoo, Nati y Eva.





Árbitro: Vidal Cousido. Mostró amarilla a Carla Falcón por las locales.





Goles: 0-1 Nati (min. 47).





A Lomba: 100 espectadores.