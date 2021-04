“Es una falta de respeto decir que un visitante es favorito en A Lomba”

Jose Luis Lemos está muy cerca de repetir con el Bergantiños lo que logró con el Boiro hace un lustro. Líder de la fase de ascenso con 51 puntos, 6 de ventaja más golaverage sobre el tercer clasificado, que es el Polvorín, y con 10 puntos de renta sobre Somozas y Arosa, el equipo de Carballo se presenta mañana en A Lomba dispuesto a dejar sentenciado su ascenso. Llega además sin bajas y con la moral por las nubes tras su último triunfo sobre el Alondras al remontar un 0-2, pero sin sentirse para nada favorito y mostrando respeto sobre un rival que atraviesa por su peor momento de la temporada.





“Vamos de primeros y dependemos de nosotros, buscamos tres puntos porque pueden ser casi los definitivos”, reconoce un Lemos que “nunca” firma un empate a priori y más en este caso porque “tenemos más margen de error, por lo que hay que aprovecharlo para no dudar e ir a por el partido”.





El Bergantiños jugó play-offs de ascenso tres años consecutivos (de 2017 a 2019), pero la pasada temporada las cosas se torcieron en Carballo al meterse abajo. Fue entonces cuando llegó Lemos al equipo. El santiagués afincado en A Coruña levantó el vuelo del Bergan y la finalización anticipada de la liga por la pandemia acabó con la incertidumbre. Por eso la directiva, que encabeza Luciano Calvo, presidente de la multinacional conservera Grupo Calvo, hizo una apuesta fuerte este verano con bastantes e importantes fichajes como los de Brais Pereiro (Unionistas), Abel (Alondras), Antón Concheiro (Estradense), Carlos López (As Pontes), Martín Lamelas (Ourense CF), Diego Uzal (Somozas) o Tarí (Hércules B). Por presupuesto, plantilla y cuerpo técnico el Bergan era uno de los claros candidatos a pelear por el ascenso y no ha decepcionado. “Somos un equipo muy equilibrado, con buenos números a nivel defensivo y ofensivo, que compite bien cada partido”, explica Lemos sobre las virtudes del líder.





El técnico del Bergan pudo ver en directo al Arosa en A Lomba ante el Rápido de Bouzas y también el pasado domingo en Lugo frente al Polvorín. “De resultados lleva varios partidos que no es capaz de ganar, pero todos pasamos momentos complicados durante la temporada y siempre quieres cambiar en el siguiente partido. Si te visita el primero es el día que puedes señalar para cambiar el rumbo”. Sobre las fortalezas del equipo vilagarciano, desde Carballo consideran que “no es fácil hacerle gol, me preocupa que seamos capaces de desajustarlos defensivamente y que no se pongan por delante”.





Pese a las dinámicas opuestas, la diferencia de puntos y las bajas, ya que en los locales no estarán Pedro García, sancionado, ni un Alberto Campillo que sufre una rotura de fibras que le tendrá un mes sin competir, Jose Luis Lemos no considera favorito al Bergantiños mañana en Vilagarcía. “Es una falta de respeto decir que cualquier equipo que vaya a A Lomba es favorito”. Para Lemos, cuya familia vive en la capital arousana desde hace años, “jugar en A Lomba es especial, con la solera que tiene el club y la afición es un sitio donde siempre gusta jugar”.