Las cuentas del Viajes InterRías pasan por ganar en Cantabria

El Viajes InterRías FF afronta esta tarde a partir de las 16 horas la cuarta jornada de la segunda fase por el título visitando al Racing Féminas B en el campo de hierba artificial de Santa Ana de Tanos, en Torrelavega. Es una final. Al equipo que entrena Luis Treviño solo le vale ganar los tres partidos que restan y esperar que el Victoria coruñés no haga lo mismo. Las cuentas están claras, pero la dificultad de cumplirlas es elevada.

El filial racingista ya demostró su talento y calidad en el partido de ida disputado en San Pedro, donde el Viajes InterRías FF se impuso 2-1, pero las cántabras tuvieron opciones de empatar hasta el final. El hecho de que el filial no tenga opciones de acabar primero le convierte en más peligroso, ya que juega sin presión.





Ganó 5-2 en su campo al Deportivo B en la segunda jornada y viene de empatar 1-1 en A Coruña con el Victoria. Cuenta en sus filas con futbolistas muy peligrosas en ataque, como las goleadoras Naara Miranda (dorsal 8), Naiara Ordax (dorsal 9) o la internacional sub 19 Laura Viñas (7). La juventud de la plantilla, con una media de edad de 15,5 años, provoca que su juego sea muy atrevido y vistoso. “Fue el equipo que más no exigió en la primera vuelta de esta fase”, reconoce Luis Treviño. “Juegan sin presión, con el objetivo de demostrar que son válidas para el primer equipo y suelen salir muy agresivas en su campo, yendo a por el partido desde el inicio”, explica el entrenador vilagarciano de las de Sanxenxo.





La expedición del Viajes InterRías FF viajó a lo largo del día de ayer hacia Cantabria con toda la plantilla disponible y la única duda de Paula Dapena, que lleva ya varias semanas con problemas físicos debido a una fascitis plantar. “Sabemos que tenemos que ganar los tres partidos, estamos con opciones y las jugadoras lo saben. Tenemos que ir partido a partido, sacarlo adelante y esperar otros resultados”. La emoción por el título es máxima. Cualquiera de los cuatro primeros clasificados puede ponerse líder al término de esta cuarta jornada: Oviedo B (2,235 de coeficiente), Victoria (2,211), Gijón FF (2,176) y Viajes InterRías FF (2,158).





Ganar o ganar. No tiene más opciones válidas esta tarde el Atlético Arousana en su visita a Llanera al campo Pepe Quimarán a partir de las 17.30 horas. Las asturianas ocupan la séptima plaza, la última que condena el descenso directo, con 5 puntos de ventaja y un partido menos disputado que el Arousana. Miri Señoráns es una baja sensible en las vilagarcianas, ya que no puede viajar por motivos laborales. Además Bárbara Sierra es duda por motivos familiares. “Sabemos que a nosa situación é moi delicada, estamos a 9 puntos xa do Sporting B que é o que marca a permanencia, pero imos a pelexar ata que matemáticamente non teñamos opcións”, explica Nando González. El objetivo del Arousana es recortar distancia con el Llanera y eso pasa por ganar hoy. “É un campo de dimensións moi reducidas, todos os detalles e todos os balóns van a ser importantes, esperanos un partido moi físico pero imos con toda a ilusión”.