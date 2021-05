Cambados lanza su oficina virtual tributaria que facilita las gestiones sin acudir al Concello

El Concello de Cambados completa a Oficina Virtual Tributaria, a la cual se puede acceder a través de la página web https://cambados.ovt.gal, como un medio de extensión virtual de las oficinas de atención presencial, “con total seguridade, sen limitacións horarias e reducindo ou mesmo eliminando as esperas e os desprazamentos”.





En Oficina Virtual se podrán llevar a cabo diferentes gestiones y trámites, aunque para algunos de ellos es requisito imprescindible identificarse mediante un Certificado Digital válido o DNI Electrónico. Así, se puede realizar el pago telemático de los recibos, liquidaciones y autoliquidaciones. Igualmente se permite consultar los recibos, abonar en línea mediante tarjeta bancaria y obtener en el acto un justificante de pago, y/o imprimir la carta de pago para su posterior abono en cualquier entidad bancaria colaboradora. Además, se permite solicitar cita previa presencial para el departamento de recaudación del Concello, con la posibilidad también de dar de alta en el impuesto municipal los vehículos nuevos para tramitar el IVTM.





Esta nueva Oficina Tributaria gestionada por el departamento de Novas Tecnoloxías e Facenda que dirige el edil nacionalista de Somos, Xurxo Charlín, “é un paso máis no avance dixital da Administración electrónica do Concello”. El objetivo principal, señala el edil, “é que a persoa usuaria poida, en calquera momento e/ou dende calquera dispositivo, acceder e interactuar cos servizos públicos do Concello. Unha ferramenta que debe mellorar e optimizar a relación coa cidadanía, co convencemento engadido do aforro económico para o cidadán, que non necesitará desprazarse fisicamente para comezar un trámite ou ter información do mesmo, e para a propia Administración derivado da redución de gastos correntes”, explica..