Los ladrones asaltan un edificio de O Grove: Roban dinero de un piso y revientan la puerta de otros dos

La Policía Local de O Grove y la Guardia Civil investigan el robo perpetrado ayer por la tarde en un edificio de la Avenida Teniente Domínguez. Los ladrones actuaron a plena luz del día aprovechando que se trata, en su mayoría, de segundas residencias cuyos inquilinos estarían fuera disfrutando del día soleado, y dieron en el clavo. Un matrimonio que volvía de la playa se encontró la puerta reventada, la casa revuelta y la ausencia de una cantidad de dinero. Los agentes encontraron otras dos puertas forzadas y al cierre de esta edición estaban por determinar si sus propietarios echaban algo en falta.



La pareja que dio el aviso estaba en compañía de un matrimonio amigo y no vieron a nadie. Solo se encontraron la vivienda revuelta y denunciaron la falta de dinero. Dieron el aviso sobre las siete de la tarde e inmediatamente se desplazaron hasta el lugar dos patrullas de la Policía Local con un total de cinco agentes. Tras asistir a los denunciantes –residentes en un primero–, los agentes fueron ascendiendo el piso para revisar planta por planta y se encontraron con que las puertas de los dos cuartos también estaban reventadas y una de las viviendas estaba revuelta. En su interior no había ni rastro de los ladrones ni de los propietarios.







La Policía Local y la Guardia Civil revisaron todo el piso y la Policía Judicial acudió

para tomar huellas









Para realizar estas comprobaciones contaron con el apoyo de la Guardia Civil del cuartel de O Grove, que además dio aviso a su unidad de Policía Judicial para que se trasladara a Teniente Domínguez en busca de pruebas como posibles impresiones dactilares.



Por su parte, la Policía Local también procedió a la retirada de un vehículo aparcado justo frente al portal del edificio, bloqueando la puerta del garaje. Su dueño no se encontraba en las inmediaciones y no se descarta que pudiera ser el transporte que utilizaron los ladrones para llegar al lugar. Con todo, desde la Comisaría meca señalaban ayer que aún era pronto para sacar conclusiones y estaban realizando las gestiones necesarias para esclarecer este asunto. Un testigo llegó a verlo estacionado y con dos o tres personas en su interior.



Al cierre de esta edición se estaban recopilando las denuncias de los afectados y otras pruebas para tratar de dar con el paradero de los autores. Por el momento no había testigos de lo sucedido a pesar de que actuaron a plena luz del día.









Accidente en San Vicente





Por otra parte, la Policía Local participó ayer en el dispositivo de atención de una colisión entre una moto y un coche en la carretera que conecta San Vicente con A Lanzada. El accidente ocurrió al mismo tiempo que se encontraban atendiendo este caso de robo, pero acudió una patrulla para atenderlo mientras que no llegaba la Guardia Civil de Tráfico, que tiene las competencias en este vial. Tras la colisión, el piloto se encontraba consciente y en principio no presentaba heridas de gravedad, pero fue atendido por sanitarios de una ambulancia.