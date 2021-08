Dos ladrones siembran el pánico en el centro de Ribeira con múltiples robos durante tres horas

Dos individuos identificados como J.A.R.V. y A.J.S., de 45 y 43 años, respectivamente, estuvieron sembrando el pánico en la tarde del jueves, por espacio de unas tres horas, en el centro de Ribeira y alrededores, en donde perpetraron varios robos, aunque la mayoría de ellos se quedaron en intentos o resultaron frustrados. Las andanzas de esos dos conocidos delincuentes tratando de dar “varios palos”, tal y como lo manifestaron varios testigos, comenzaron a las tres y media de la tarde forzando la cerradura de una casa en el lugar de Martín, a cuyo interior accedieron pero se marcharon con las manos vacías pues allí no vive nadie y no había cosas de valor. Seguidamente, ambos bajaron hasta la Rúa Romero Ortiz, donde se encontraron con un hombre al que le pidieron que les diera algo de dinero y ante la negativa de esa persona decidieron rodearle, zarandearle y amenazarle, pero no lograron botín alguno y se fueron.





Más suerte tuvieron esos ladrones minutos después en la Praza de Pontevedra, en Bandourrío, con una mujer a la que le robaron el bolso por el método del tirón, aunque no ha trascendido el botín. No contentos con lo que habían hecho, fijaron su objetivo en tiendas situadas en el tramo peatonal de la Rúa de Galicia y el Malecón, donde trataron de llevarse sin pagar y por el método del descuido algunos objetos que estaban a la venta. Fue el caso de un ordenador en una tienda de informática, pero lo soltaron al ser descubiertos por una vecina que les llamó la atención cuando salían con él por la puerta de ese negocio. Estos amigos de lo ajeno también estuvieron rondando las mesas de las terrazas del Malecón para hacerse con algunos objetos, pero tampoco lo lograron.





Tras establecerse un dispositivo policial de búsqueda de ambos delincuentes, los agentes lograron comprobar que se habían separado y detuvieron a A.J.S. delante de una tienda de telefonía móvil de la Avenida Rosalía de Castro, a la que había accedido y de la que quiso sustraer un teléfono móvil; mientras que a J.A.R.V. lo arrestaron en la Praza de Compostela. Ambos fueron trasladados a los calabozos de la comisaría y está previsto que a lo largo de esta mañana pasen a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira tras completarse las diligencias por los hechos delictivos que se les atribuyen.





Altercado y atraco

Los dos detenidos se vieron implicados el miércoles en un altercado junto a otro individuo en el edificio okupa de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, un hecho que movilizó a tres patrullas policiales. Además, J.A.R.V. es el mismo individuo que fue detenido esta misma semana bajo la acusación de un robo con violencia perpetrado en la madrugada del lunes, cuando atracó a una taxista que lo había llevado a las inmediaciones del referido inmueble okupado de Abesadas y al que también la Policía Nacional le atribuyó un robo con fuerza en un bar de Castiñeiras.