El CEIP de Portonovo inicia el curso este jueves tras las protestas de los progenitores por los retrasos en las obras

El CEIP de Portonovo iniciará el curso este jueves con todas las garantias de seguridad para el alumnado de Infantil y Primaria. Así se lo comunicaron el jefe territorial de Educación, Cesar Pérez Ares y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, a los padres y madres del colegio portonovés que se concentraron ayer a las puertas del centro educativo en protesta por los restrasos en el inicio del curso con motivo de las obras que se están acometiendo.



Cerca de medio centenar de progenitores junto a sus hijos recorrieron el recinto del centro a golpe de cacerola para hacer sonar sus quejas. Y es que no entienden como con el curso ya empezado, todavía continúan los trabajos de una reforma integral cuyo presupuesto ronda el millón de euros. “Non pode estar unha obra pensada para rematar o mesmo día no que comeza o curso, hay que contar con que poden pasar cousas, o normal é acabar unhas semanas antes de empezar o colexio”, manifestó una de las madres.



Por su parte, tanto el jefe territorial como el regidor trasladaron sus disculpas a las familias que han visto alterada su conciliación familiar por esta semana de demora, pero incidieron en que lo prioritario es la seguridad de la comunidad educativa. “Asumo o retraso e pido desculpas, pero hai que ter en conta que o proceso administrativo desta obra é máis complexo que o habitual e o resultado será un colexio case novo. A volta á clase o xoves será totalmente segura”, dijo Pérez Ares.









Obras en horario de tarde





La previsión de Educación es comenzar las clases este jueves mientras que las obras continuarán por las tardes para no afectar al horario lectivo, y por la mañana, se seguirá con los trabajos en el gimnasio. Para no correr el mínimo riesgo, se establecerán itinerarios de entrada y salida del centro. Además, según se explicó a los padres, las obras están cerca del 85 % completadas y se estima que concluyan a finales del mes de octubre aunque el plazo de ejecución era de cinco meses.



Sobre este tema respondió también el conselleiro de Educación, Román Rodríguez que confirmó que el retraso de las obras en el colegio de Portonovo se debe a un problema con el suministro del material, “como está pasando en moitas outras obras en diferentes ámbitos” y reiteró que “o importante é a seguridade, dos alumnos e profesores, que está garantizada, e buscar a compatibilidade do proceso educativo con estos traballos tan importantes para mellorar o centro”.