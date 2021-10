Rafa Sáez: “El Coruxo y el Arosa tienen situaciones sociales muy diferentes”

El Arosa recibe el domingo en A Lomba al Coruxo (19 horas) en la quinta jornada de Segunda RFEF. Un derbi especial para varios integrantes del club arlequinado, con pasado en el equipo de O Vao. Son los casos de Alberto Campillo, o del entrenador ayudante Miguel Domínguez, que vistió la elástica coruxista y fue el ayudante de Josiño Abalde la temporada 2009-2010, en la que el Coruxo dio el salto a Segunda B. Desde entonces, el cuadro vigués militó 11 temporadas seguidas en la categoría, prácticamente la mitad de ellas con Rafa Sáez de entrenador. El pontevedrés, que está en el top 20 de técnicos con más partidos en la historia de la categoría de bronce, analiza su paso por el Coruxo y el papel que desempeña ahora en el Arosa.





¿Cómo le va en el cargo de director deportivo?

No hay una brecha entre la labor que venía haciendo estos últimos tres años en el Arosa con lo que vengo desarrollando este, la única diferencia es que no tengo que entrenar. En lo demás hay una inmersión en un mundo particular que en Segunda División RFEF no tiene nada que ver con la Tercera División a la hora de la gestión. Estoy contento porque las cosas van mejor de lo esperado. Aunque no pueda ser muy perceptible de cara al exterior, la transformación del club está evolucionando en cuanto a funcionamientos internos y lo importante es que sirva para revitalizar y modernizar el club. Yo solo soy la parte visible en la dirección deportiva de un grupo de trabajo donde hay más personas.





¿Echa de menos entrenar?

Vocacionalmente seguramente sí porque es lo que hice toda mi vida, pero profesionalmente no porque cuando dí el paso de incorporarme a la dirección deportiva lo hice completamente convencido.





El domingo Arosa-Coruxo, sus dos equipos de la última década...

Es un partido significativo, con carga emotiva para mí. En ambos equipos he tenido una implicación importante en lo profesional. Tengo muy buenos amigos en el Coruxo. Fueron cinco años magníficos y solo puedo hablar maravillas de mi experiencia en el Coruxo. Y por otra parte es más que sabido lo que representa el Arosa para mí. .





¿Cómo recuerda su etapa en el Coruxo?

Con mucho cariño. En el año 2013 por unas cuestiones de salud familiar había dejado el fútbol y llevaba tres años sin entrenar. El Coruxo me devolvió a la vida futbolística, me dio la oportunidad de dirigir de nuevo en Segunda B y fue un recorrido de cinco temporadas satisfactorio. Todo lo que recuerdo del Coruxo son buenos recuerdos. El primer año sobre todo, que salvamos una situación muy difícil. Lo más importantes es que en Coruxo tengo muy buenos amigos que permanecen en el tiempo.





¿Es el Coruxo el espejo en el que debe mirarse el Arosa para consolidarse en la categoría?

Yo creo que más que un espejo es una aspiración, ver que el Coruxo es un equipo que lleva tantos años consecutivos en la categoría, debe ser un referente para ver que el Arosa puede hacerlo. Pero creo que a nivel estructural y funcional el Coruxo y el Arosa no se parecen en nada, representan dos situaciones sociales diferentes. El Coruxo no deja de ser un equipo de Vigo donde la referencia es el Celta y aparte tiene una convivencia deportiva con otros equipos de Tercera División. El Arosa en cambio es el equipo representativo de una ciudad y de una comarca y tiene otro rol, socialmente con una masa numerosa de aficionados y un historial importante. No son dos clubes que se puedan gestionar de la misma manera porque tienen situaciones deportivo-sociales completamente diferentes, incluso económicas. Cada uno dentro de su posibilidades de funcionamiento puede hacer grandes cosas, pero no de la misma manera.





¿Se trabaja mejor con Gustavo Falqué de presidente o con Manolo Abalo?

(Risas) Bueno, digamos que yo con Manolo Abalo he trabajado en una línea completamente diferente a la que se trabajaba en el Coruxo. Con Manolo trabajo perfectamente porque tengo capacidad de gestión, negociación y funcionamiento con gran autonomía y libertad, poniendo siempre todas las gestiones en conocimiento del presidente y junta directiva. En el Coruxo mi papel fundamentalmente era de entrenador, no tenía otras funciones. Esa es la diferencia realmente. En el Arosa he asumido otras responsabilidades más que las de entrenar al equipo, incluso en algunos casos no solamente responsabilidades de secretaría técnica.





¿Qué pasos le quedan por dar al Arosa más allá del aspecto deportivo?

Nosotros tenemos un paso que nos marca la posibilidad de dar otros. El primer paso es consolidar el equipo en la categoría, sin ese paso no tiene mucho sentido programar, diseñar o anticipar futuros funcionamiento. El paso número uno es consolidar al equipo. A partir de ahí el crecimiento del club, que este año puede ser no tan visible, se puede manifestar exponencialmente en la temporada siguiente. El despegue estructural pasa por seguir en la categoría.