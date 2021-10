Cambados pide 500.000 euros al Next Generation para reformar Ribeira de Fefiñáns y otras mejoras

Cambados ha solicitado casi 500.000 euros de los fondos Next Generation gestionados por el Estado y liberados por la Unión Europea para la reactivación económica tras los peores meses de la pandemia. En concreto, para la renovación urbanística del tramo de la Ribeira de Fefiñáns comprendido entre la rotonda de Tragove y el cruce del Parador; la instalación de cámaras de videovigilancia y de control del número de plazas en los tres aparcamientos públicos; una máquina para reciclaje de botellas de plástico a cambio de vales de compra en el comercio local; la puesta en valor de los restos hallados en San Sadurniño y formación en marketing digital para empresarios.





El concejal de Obras, Samuel Lago, detalló que si el Ministerio de Industria acepta la propuesta, los fondos podrían cubrir entre un 60 y un 100 % del coste –el resto se cubriría con el Plan Concellos–. Respecto a la reforma de una de las principales entradas a Cambados, sería el más costoso, con unos 240.000 euros, y Lago explicó que abarcaría unos 800 metros en la parte interior, no el paseo marítimo, donde se cambiarán las antiguas aceras cuadriculadas por losas de piedra, siguiendo el diseño del resto del conjunto histórico, y se ampliarán donde sea posible. También se renovarán las zonas ajardinadas, la iluminación y el mobiliario. En definitiva, “mellorarase a accesibilidade e será unha mellora da funcionalidade e estética que sirva tamén como atractivo turístico para o comercio e a hostalería”. Además, se aprovechará para clausurar ya la isla de contenedores subterráneos y los aparcamientos pasarían a ser en línea, en lugar de en batería, como ya contempla el Plan Especial de Portos para esta zona. Así lo indicó el concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín, quien detalló el resto de proyectos que concurren a las ayudas, señalando que también se colocarán cámaras en Príncipe, Hospital y la calle Infantas donde hay acceso semipeatonal para, en todos los casos, “labores de vixilancia e saber as prazas libres que quedan nos aparcamentos públicos”. Estos son los de Avenida do Salnés y Rúa Nova y la información se podrá consultar en seis tótems digitales similares al existente en la Praza do Concello y que se repartirán por la villa.





Y en cuanto a la puesta en valor de San Sadurniño, el edil añadió que también quieren continuar la excavación, pero sobre todo pode dejar a la vista el muro que pertenecería a la vieja capilla y que salió a la luz en trabajos anteriores.





Los concejales destacaron la colaboración de Zona Centro para la redacción de esta memoria y, de hecho, así pueden concurrir a una línea dirigida a mercados sostenibles. Su presidente, Juan Rey, calificó de “moi importante” el desarrollo de actuaciones de este tipo para los vecinos y para ayudar al comercio y la hostelería “a saír desta crise”.