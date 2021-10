El libre marisqueo arranca el lunes con dudas sobre la falta de producto

La actividad regresa el lunes a Os Lombos, O Bohído y Cabío en el regreso oficial del libre marisqueo en Arousa. Decenas de barcos se echarán a la mar en la que es, sin duda, una de las campañas más potentes del año para el sector. Desde “Rañeiros”, la asociación encargada de gestionar estos bancos marisqueros afrontan la campaña con expectación y pocas esperanzas de definirla como excelente. El patrón de Cambados, Ruperto Costa, indica que “mantemos os mesmos topes doutros anos, pero dados os muestreos faise complicado chegar a eles”.



Y es que reconoce que los muestreos realizados en las diferentes zonas están evidenciando una falta de determinados moluscos. “En Os Lombos case non hai nada. É certo que parece que hai berberecho, pero que este non é de talla comercial e, polo tanto, se está dispoñible será xa para o final da campaña, non para o inicio”, relata Costa.



En Cabío y en las calificadas como “Outras zonas” la situación tampoco se presenta con grandes cifras en los muestreos. “Estamos detectando unha baixada importante da ameixa roja”, reconoce. Tanto la situación de Os Lombos (en su día una de las más potentes en cuanto a producción para el libro marisqueo) como la de Cabío hacen prever que los rañeiros se centren más en sus capturas en el espacio de O Bohído. A este respecto Ruperto Costa teme -como ya ocurrió en campañas anteriores- que esto derive en una sobreexplotación de la zona con consecuencias nefastas de cara al futuro.



En todo caso desde “Rañeiros” señalan que “moitas veces son cuestións que trascenden á nosa xestión”.



Cabe recordar que varias cofradías de la Ría de Arousa que faenan en esas zonas de libre marisqueo ajenas a “Rañeiros” se mostraron críticas con la gestión de la asociación. Patrones como el de Carril, el de Rianxo, Vilaxoán, Cabo de Cruz, Aguiño, Ribeira, Palmeira y A Pobra se manifestaban hace tan solo dos semanas al respecto y apuntando directamente a la Xunta de Galicia y a la Consellería do Mar acusándola de “inacción” a la hora de gestionar bancos como el de Os Lombos. De hecho todas estas cofradías apuntaban en su comparecencia que se avecina una campaña “catastrófica” en cuanto a producción, conocedores de que los muestreos no son buenos y que, además, entienden que la gestión actual no puede ser sostenida en el tiempo durante muchos más meses.