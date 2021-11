El Villalonga disputa un nuevo derbi local, ante el Portonovo

Un nuevo derbi en el Concello de Sanxenxo que disputan esta tarde en Sam Pedro (16.30 horas) Villalonga y Portonovo, acapara gran parte de atención de la novena jornada de Preferente Sur en su grupo A. Un partido especial, por la rivalidad, cercanía y conocimiento entre jugadores. E importante también porque ambos vienen de perder la semana pasada como locales.





El Villalonga encajó su primera derrota en liga, en el otro derbi ante el Sanxenxo. Pero se mantiene al frente de la tabla con 17 puntos y está muy alerta para que no se repita la historia. Ricardo Fernández explica que “estamos con ganas de demostrar que lo de la semana pasada fue un accidente”.

El técnico celeste tiene las bajas de Eloy y Michael. El Portonovo no acaba de carburar. Es décimo con 7 puntos, a 5 del top 5. Las bajas condicionan al conjunto de José Vecoña, que no puede contar con Buga, Cisso, Ivo ni Santi, mientras que Charlie es duda. El técnico echa mano de los juveniles Parada, Adriano y Pedro.





En horario matinal a las 12 horas en el Municipal de Meis el CJ Cambados (7º con 10 puntos) visita al Pontevedra B (4º con 15 puntos). Pénjamo no puede contar con Fran ni Puyi por problemas musculares. Pese a todo los amarillos tratarán de hacer un buen partido y sorprender al filial granate. En A Illa a las 16:15 el Céltiga recibe a otro potente filial, el Gran Peña-Celta C, que es segundo con 16 puntos, el doble de los que suman los de Edu Charlín. El técnico cambadés tiene las bajas de Ramón, Javi y Dako. A las 16:30 horas el Xuventude Sanxenxo tratará de dar continuidad a su primera victoria sumando otra ante el Moaña, que es el colista y único equipo que aún no ha ganado. Nel Blanco cuenta con toda la plantilla y hará los descartes antes del partido. A las 16:45 en A Senra el Ribadumia recibe al correoso Beluso, al que intentará ganar para igualar a 11 puntos. Yago Yao tiene la baja de Brais. Por último, al Umia le toca desplazarse a Vigo para rendir visita al Valladares, que es tercero con 16 puntos, solo 4 más que los de Barrantes. El partido es las 16:30 horas.