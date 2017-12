Condenan a 6 meses de cárcel a dos ribeirenses por vender joyas robadas en una casa de Boiro

Cada uno de los integrantes de una pareja ribeirense, que rondan la treintena, fue condenado por la sección compostelana de la Audiencia Provincial a seis meses de prisión tras ser acusados de un delito de receptación o venta de joyas de oro robadas en una vivienda habitada del municipio de Boiro. Aunque la condena solicitada inicialmente por la Fiscalía era considerablemente superior, la pena impuesta se ha visto reducida después de que su abogado alcanzase un acuerdo con el representante del Ministerio Público y que fue ratificado por ambos. Inicialmente se les consideraba como autores de la sustracción en el referido domicilio de una cadena y una pulsera de oro, valoradas en 115 y 190 euros, respectivamente, que luego vendieron en dos negocios de compra-venta de oro de la villa boirense y de la capital barbanzana.



Sin embargo, según pudo saber este periódico, las pruebas obtenidas no debían tener la consistencia suficiente como para mantener la imputación de sendos delitos de robo contra ambos, pues no se les sorprendió in fraganti ni momentos después, y ellos negaron en fase de instrucción dicha autoría. Por ese motivo, sólo se les pudo acusar de los correspondientes a receptación. Los dos acusados reconocieron la comisión de ese delito y se comprometieron a reintegrar el importe recibido por la venta de dichas piezas de oro a las dos tiendas de compro oro de Ribeira y de Boiro. Asimismo, al reconocer los hechos por la venta de esos objetos robados a sabiendas de que procedían de una sustracción, las joyas intervenidas en los citados negocios de compra y venta de oro pudieron ser devueltos a sus legítimos propietarios.

Fuentes del ámbito judicial indicaron que por el momento está pendiente la ejecutoria de la pena para el ingreso en prisión de los dos condenados. Ello dependerá de si el magistrado de la Audiencia Provincial en Santiago de Compostela considera si existe o no algún motivo para suspender la referida condena.