Dos perros atacan y matan a otro tras arrancarlo de los brazos de su dueño

Dos perros sueltos, que se encontraban en el lugar de Xogo dos Bolos el pasado lunes por la tarde, atacaron a una persona que transitaba por la vía pública con su can atado con una correa, provocando no solo lesiones al propietario del perro atacado sino acabando también con la vida del propio animal.

Según explicaba ayer la Policía Local de Rianxo, los animales consiguieron arrancar al perro del brazo de su dueño, cuando este intentaba defenderlo, y uno de ellos echó a correr con el atacado entre sus fauces. Como consecuencia, el animal víctima del ataque resultó fallecido, al tiempo que su dueño sufrió pequeñas lesiones al tratar de defender a su mascota.

Tras las pertinentes labores de investigación, la Policía Local de Rianxo pudo localizar a los animales en las inmediaciones del domicilio de su propietaria, de donde se habían escapado. Ambos contaban con microchip y la Policía rianxeira ya ha procedido a tramitar la correspondiente denuncia contra la dueña de los mismos. El dueño del perro fallecido también presentó denuncia ante la Guardia Civil debido a las lesiones sufridas por el ataque de los canes.



Seguridad del tráfico

Por otra parte, la Policía Local de Rianxo ha instruido y remitido al juzgado las diligencias por un presunto delito contra la seguridad del tráfico contra un vecino de la localidad que, el pasado lunes, fue denunciado por conducir su vehículo a pesar de tener el permiso retirado por orden judicial. Días atrás el varón fue observado por los agentes del servicio cuando conducía un vehículo pero no pudo ser detenido ya que, al percatarse de la presencia policial, realizó maniobras evasivas para eludir ser parado.

Posteriormente, el detenido fue identificado cuando hacía uso de su teléfono móvil al volante. Los policías de servicio se encontraban en un dispositivo de tráfico cuando se produjeron estos hechos por lo que, cuando se denunció administrativamente esta infracción, se detectó la incidencia en las bases de datos de la DGT. Al individuo ya le había sido retirado el permiso de conducir por orden judicial anteriormente y también fue denunciado vía administrativa y penal, en varias ocasiones, por conducir bebido. Por ese motivo ya había sido detenido en cuatro ocasiones anteriores e investigado en otras dos por diversos ilícitos penales.