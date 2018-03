El Xuven cedió al final ante el talento y el físico del filial del Baskonia

El Baskonia prosigue su escalada en Leb Plata y ayer consiguió su sexta victoria consecutiva al ganar al Xuven en Cambados por 70-78 en un partido que los vitorianos decantaron en el último cuarto merced a su acierto en el tiro exterior y al excelente trabajo de sus pívots, con el norteamericano Rod Williams determinante. El Xuven volvió a dar la cara, pero no tuvo fortuna para romper el partido en el tercer cuarto, cuando llegó a estar 9 arriba, y al final se impuso el talento y el físico del filial ACB.

Baskonia planteó desde el principio un partido muy físico, tratando de ahogar con su agresiva defensa al Xuven. En el primer cuarto las defensas mandaron. El Xuven volcó todo su ataque sobre su juego interior y se mantuvo por delante en el marcador, mientras que el equipo de Jon Txacartegi no pudo correr y encontró en el norteamericano Williams su mejor baza ofensiva cerca de canasta. El parcial se cerró 17-14.

En el segundo cuarto Baskonia se soltó. Tanto Kurucs como Gluditis entraron en acción, anotaron cinco puntos cada uno de inicio y el ataque visitante fluyó. Con un parcial de 0-7 llegaron a gozar de una máxima de cuatro puntos (28-32) tras un triple de Kurucs, pero el Xuven se rehizo y dio respuesta. Guiados por Juanchi Orellano retomaron la iniciativa gracias a dos triples del joven Martín Bello (36-34 al descanso).

El tercer cuarto empezó con intercambio de canastas. La buena defensa de Coby sobre Williams bloqueó el ataque visitante, mientras que Orellano siguió generando y repartiendo juego. Tres excelentes asistencias del base acabaron en dos triples del internacional británico Saunders y de Pablo Villarejo.

El Xuven se puso 50-41 arriba y en el momento más crítico del filial un par de decisiones arbitrales muy protestadas por los locales, unido a que Orellano se fue al banquillo con un pequeño corte y a que Williams desató todo su poderío físico en la pintura cambiaron el panorama. El parcial fue de 0-9 para empatar, aunque los locales entraron en el último cuarto en ventaja, 54-51.

Baskonia apostó por hacerse fuerte cerca de canasta con Williams y Mulaomerovic y le funcionó. Dominaron el rebote, cortaron la anotación de los interiores locales e hicieron daño en la zona. El parcial de salida fue de 0-7 con Williams como dueño y señor del partido. El Xuven no bajó los brazos, un triple de Villarejo apretó el marcador mediado el cuarto (57-60), fue entonces cuando los visitantes, que no habían estado acertados en el tiro exterior, empezaron a afinar su muñeca. Dos triples de Miguel González y otro de Kurucs sentenciaron el duelo. El joven filial metió los tiros importantes en los momentos decisivos. El Xuven cae pero da la cara.