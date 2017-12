Cáritas de O Grove plantea al Concello la necesidad de más vivienda social

El Concello de O Grove ha renovado su compromiso económico con cuatro entidades benéfico- asistenciales a las que concede ayudas directas que suman 8.700 euros mediante la firma de sendos convenios de colaboración. La rúbrica tuvo lugar ayer y los representantes de las entidades aprovecharon también para realizar algunas peticiones. De hecho, Cáritas solicitó más apoyo municipal a la búsqueda de vivienda porque los casos de familias sin hogar son “poucos no Grove, pero moi dramáticos”.

Su presidente, Juan José Caneda, se refirió a las casas de los maestros del colegio Rosalía de Castro como una opción, teniendo en cuenta que están abandonadas y sin uso; y el alcalde, José Antonio Cacabelos, desveló que su intención era dedicar algunas a viviendas sociales, pero también que no será posible.

El regidor explicó que la Consellería de Educación todavía no ha respondido a su petición de desafectación de estos inmuebles, pero, extraoficialmente, “a través da ANPA, sabemos que lles comunicaron que o único destino que poden ter é o educativo ou cultural porque, palabras textuais, “a ver a quen metemos aí”. Por su parte, la Xunta señaló que en breve le informarán de su decisión al respecto, en una reunión por fijar. En este encuentro también se sabrá si por lo menos se puede cumplir otra petición: habilitar en ellas un comedor escolar.



Plan Xeral

Así las cosas, esta opción quedaría descartada, pero el alcalde y la concejala de Servizos Sociais, Noemi Outeda, reconocieron la necesidad de más vivienda social. De hecho, Cacabelos señaló que “valoraremos otros espazos” y recordó que el PXOM, como toda norma urbanística, debe guardar unos cupos.

Caneda señaló que cada vez “é máis difícil atopar propietarios dispostos a alquilar se ven que hai economías débiles” y considera que el Ayuntamiento tiene “a obriga moral de estar pendiente dos máis necesitados porque hai poucos casos, pero son dramáticos”, añadió.

En cuanto a las ayudas, Cáritas O Grove percibirá 2.500 euros; Amigos de Galicia, 4.000 euros; Anduriña, 1.200; y la Asociación contra el Cáncer, 1.000. En este caso no siguen el criterio de concurrencia competitiva como otras ayudas municipales. “Fan unha gran labor e é necesario participar moi directamente”, explicó el regidor. Además se colabora mediante otras cuestiones no económicas a través de los servicios sociales con estas entidades que, por ejemplo, sin contar diciembre, ayudaron a 32 familias de O Grove (había 45 menores). Este es el caso de Amigos que pondrá en marcha en 2018 su programa de integración laboral en la villa.