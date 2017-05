A ofrenda das Letras Galegas innova ao engadir teatro e lectura pública

Cambados celebrou onte unha das xornadas centrais con motivo das Letras Galegas. O paseo da Calzada foi de novo o lugar elixido para reunir ao alumnado dos centros educativos da vila a mediodía, momento da tradicional ofrenda floral e da lectura de poemas, de textos e da posta en escea de varias actuacións coas que honrar, este ano, ao autor recordado, Carlos Casares.



Foi unha xornada na que a Concellería de Cultura quixo innovar e introducir algunhas novas propostas. Deste xeito, concluidos os actos que teñen continuidade cada ano e tras a interpretación do Himno Galego, a Calzada acolleu tamén un espectáculo titulado “Canta Connosco!”, de Migallas Teatro. Foi preto dunha hora de actuación para todos os rapaces e tamén para todos os veciños que quixeron achegarse.



Xeralmente, o programa deste día de homenaxe escolar remataba coas actividades da mañá. Pero onte houbo un epílogo especiel no serán.

A tarde deu paso a una lectura pública e continuada de “Da Terra Asoballada”, obra de Ramón Cabanillas que este ano acada o centenario da súa publicación e co que o Concello quixo facer unha homenaxe máis ao poeta da Raza.



Durante unhas horas, o texto permaneceu vivo no ar, grazas á intervención de escolares, representantes de diferentes colectivos veciñais e culturais e veciños.

As actividades seguirán estes días. Dende onte e ata o 19 de maio, sucederanse nas diferentes casas de cultura das parroquias actividades previstas no “Gran Xogo das Letras Galegas”. Eduvía Educación e o Concello queren así fomentar o coñecemento de autores distinguidos con tal recoñecemento, de forma lúdica.



Xa o mesmo 17 de maio, o paseo marítimo acollerá a mediodía a inauguración dunha exposición da Escola de Canteiros da Deputación, acto incluido no programa de Cambados, Cidade Europea do Viño 2017.



Ás 13 horas será o concerto das Letras Galegas que ofrece a Banda de Música de Castrelo, no auditorio da Xuventude. Antes, dende as 10 da mañá, a piscina recibirá o campionato de natación escolar das Letras.