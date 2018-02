El PP acusa a la alcaldesa de dejar Cambados sin protección policial por intereses personales

La polémica vuelve a rodear el concurso para cubrir una plaza de oficial en la Policía Local. Ahora se ha paralizado por la presentación de alegaciones y el Concello envió fuera del término municipal a la única patrulla de seguridad ciudadana que había el jueves, y hasta en dos ocasiones, para notificar a una de las partes. La oposición ha sido muy crítica asegurando que “non é habitual” que los agentes salgan a otra localidad por un acto de tipo administrativo y cree que es una acción más de Fátima Abal para mantener al agente al que llaman “o amigo da alcaldesa”. Es el único aspirante a la plaza, el mes próximo finalizaría la comisión de servicio que le trajo a Cambados y le conviene, dice, “apurar” los trámites para resolver el concurso antes.

Así lo cree su portavoz, Luis Aragunde, quien considera que la socialista hace un “uso interesado” del Cuerpo porque “non é normal que se deixe Cambados sen cobertura, desatendido” por una cuestión como esta, cuando “se podía buscar outro modo de notificar”, añadió. El aviso era para un trabajador municipal y representante sindical que recurrió la convocatoria y vive en Cuntis, pero para la regidora todo son acusaciones infundadas.



Legislación vigente

La legislación gallega señala que las policías locales pueden “actuar fuera de su término municipal cuando sean requeridos por la autoridad competente en situaciones de emergencia y previa autorización de los respectivos alcaldes”. No obstante, Fátima Abal defiende que los agentes actuaron dentro de sus competencias como Policía Administrativa y porque no existe la figura de notificador en Cambados. De hecho, dice que se hizo lo mismo para avisar a los miembros de las comisiones de la Ciudad Europea del Vino, yendo a Vilagarcía, por ejemplo.

También argumentó que el apelante está de baja laboral y no recogió la notificación por correo certificado enviada anteriormente. “A única forma de saber se todavía vivía no domicilio que nos consta era mandar á autoridade ata alí para que fixera un informe. De feito, non había ninguén porque cambiou de domicilio, pero non o notificou ao Concello”, relató.

La regidora aseguró que se intentó por otras vías, como en una mesa de negociación con los sindicatos, pero no acudió. Pero sobre todo, justificó la urgencia de avisarle en que tiene un plazo de 10 días a contar desde que reciba el aviso para “contestar, por se quere engadir algo máis ao seu recurso” y temían que, vista la dificultad descrita para hacerlo, “se producira unha situación de indefensión” del trabajador.



Orden del oficial

La socialista explicó que la orden partió de la Policía Local y desconoce si la patrulla salió de Cambados en más de una ocasión. Sin embargo, fuentes conocedoras del caso señalaron que la de mañana llegó a Cuntis y como no lo encontró, lo intentó la de la tarde, pero solo llegó a Caldas porque el apelante, al que llamó por teléfono, le comunicó que tampoco estaría en su vivienda.

Los populares, por su parte, señalan como responsable al oficial Adolfo Suárez, el único aspirante a la plaza y al que califican como “amigo” de la regidora. De hecho, criticaron el concurso desde el primer día, acusando a Abal de hacerlo “a medida” para el agente que llegó de Nigrán en 2016 para cubrir la comisión de servicio del jefe titular, Maximino Cid, el cual se encuentra de libranza estos días. Es más, su portavoz censuró su actitud porque “non debería dar unha orde sobre un procedemento no que está inmerso”. Con todo, insistió en que su máxima preocupación son los vecinos y así recalcó que uno de los viajes coincidió con la hora de salida de los centros escolares y se preguntó: “E se chega a pasar algo grave e non había policía?”.