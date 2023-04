Un bateeiro herido tras la carga policial: "Caín redondo e quedei lelo"

Una protesta de los bateeiros en Santiago por el cierre de zonas de extracción de mejilla se saldó de la peor manera posible: Una carga policial, heridos y detenidos. Uno de los bateeiros que resultó lesionado relata que le dieron “coa porra na cabeza pola orrella”, justo cuando se dirigía hacia el otro lado de donde estaban los antidisturbios. “Non lles dixen nada”, continúan explicando el mejillonero, pero tras dar dos pasos “caín redondo e quedei lelo”.



Fue precisamente el que más tiempo estuvo en el hospital, donde le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico leve y otro en el pabellón auricular. La Policía Nacional, por su parte, apunta que fueron 16 los agentes antidisturbios heridos, algunos por quemaduras producidas por petardos. El SUP apoya la actuación de las unidades y anuncia que se personará contra los “violentos manifestantes”.

La Subdelegación del Gobierno en A Coruña también respalda esta versión e incide en que la protesta no fue comunicada. La versión de los bateeiros es muy opuesta. Aseguran que en ningún momento, tal y como les acusan desde el sindicato policial, se subieron a la valla que cierra San Caetano antes de la carga, sobre todo porque, explican, se encontraba rodeada de antidisturbios. “Non entendemos a esaxerada e desproporcionada carga policial”, aseguran las 28 asociaciones de bateeiros que, junto a la Plataforma en defensa da cría, están protagonizando las movilizaciones. El sector incide en que las protestas de ayer eran para hacer visible su “desesperación” y que “non se escalou a valla nin se queimaron contenedores”.

Los detenidos salieron en libertad cerca de las cuatro de la tarde. En la puerta de la Comisaría, sus compañeros hacían guardia para esperarlos.

Reacciones políticas



Los bateeiros recibieron diversos apoyos políticos y no fueron pocas las voces que reclamaron la dimisión de Rosa Quintana. Así lo hizo el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha exigido este jueves al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que asuma en primera persona y se ponga “ao frente” del conflicto de la mejilla desde hoy mismo. En la misma línea se manifestó Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, que señaló que “O goberno do PP creou un problema onde non existía, con decisións arbitrarias e ata con chapuzas lexislativas”. Para Borja San Ramón, coordinación nacional de Podemos Galicia, Quintana es la “principal responsable na escalada de tensións” y pide su cese o dimisión.



En el ámbito local, el primero en reaccionar fue el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que pidió responsabilidades a la Delegación del Gobierno por la carga policial y reclama a la Xunta una solución. “Basta ya y arréglenlo de una puñetera vez. No puede seguir pasando. Algo se hizo mal y tiene responsables. La gente está para trabajar y vivir tranquila, no para que los detengan y les den un porrazo. No puede llegar a la semana sin que esto se resuelva”.



La candidata socialista de Vilanova, María José Vales, pide la dimisión de Quintana y el alcalde de Cambados, Samuel Lago, calificó de “desproporcionada” la carga policial y pide a Mar que “reconduzca” la situación. El regidor de Rianxo, el BNG de A Illa o Somos Cambados fueron otras formaciones que mostraron su apoyo a los bateeiros .



Apelan a Rueda

El sector bateeiro, agrupado en 28 organizaciones, emitió un duro comunicado tras los hechos en el que apuntan a la conselleira, Rosa Quintana, pero también al presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda. “Existe un grave problema, creado pola Xunta de Galicia, que afecta moi negativamente a milleiros de persoas”, aseguran. “Non entendemos como despois dun ano da promesa da conselleira de abrir zonas de traballoe correxir o despropósito creado, as poucas zonas abertas se volven a pechar”. Los bateeiros también se muestran sorprendidos por el hecho de que “o presidente da Xunta se nega a recibir a un sector que está pedindo de forma desesperada que se lle deixe traballar” y creen que la Xunta “non é capaz de afrontar” la situación