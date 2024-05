El PSOE denuncia el “desleixo” de la Xunta con la caída de la producción marisquera

El candidato del PSOE al Parlamento Europeo, Nicolás González Casares, denuncia el “desleixo” de la Xunta ante la drástica caída de la producción marisquera en las rías gallegas. El responsable socialista mantuvo un encuentro en Boiro para analizar la situación concreta de las rías de Arousa y Noia y donde criticó que “a Xunta non quere saber nada do que está ocorrendo” y acusó al ejecutivo autonómico de renunciar a proponer respuestas. González Casares recordó que la Comisión Europea ha reconocido que durante los cinco años que duró la legislatura “o goberno galego non presentou ningún tipo de iniciativa nin pediu financiamento para realizar ningún tipo de estudo ou investigación para saber o que está ocorrendo”.

Recuerda el socialista que él mismo se puso en contacto con la Dirección Xeral de Mar de la Comisión Europea y con el Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico e Industrial del Ministerio de Ciencia para poner en marcha un programa de investigación con cargo a fondos europeos que explique las causas de la caída de la producción en Arousa.



Anunció que el PSOE seguirá trabajando desde Europa con los agentes de la Ría para tener un “diagnóstico claro” de las causas de la mortandad de bivalvos.