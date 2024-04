La contraprogramación es un tema muy serio

Será por fechas en el calendario. Qué necesidad de acumular eventos y hacer al público elegir. O de no desplegar todo el potencial de los actos, precisamente, por incompatibilidad. Pero nada, todo junto y que pase lo que tenga que pasar. Se acaba de saber que, después de ocho años, la selección galega va a volver a jugar un partido. Gran noticia. Pero se va a disputar el 31 de mayo, que, oh, sorpresa, coincide con una jornada de Liga de Segunda –es seguro que los jugadores del Racing de Ferrol no van a poder vestir los colores de la Irmandiña– y con el playoff en el que podría estar inmerso el Deportivo. Y como colofón, se celebra el festival Son do Camiño. No hay agenda que lo resista.