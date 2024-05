Desmantelan en A Pontenaveira un punto negro de venta de droga con la detención de un vecino

Agentes de paisano de la Guardia Civil de Boiro detuvieron en torno a las dos de la tarde de ayer a Á.M.G., de 56 años y vecino del lugar de A Pontenaveira, en la parroquia pobrense de O Caramiñal, como investigado por la presunta comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas o sustancias que hacen grave daño a la salud de las personas. Con esa intervención, desde el cuartel principal de la Benemérita en O Barbanza dan por desmantelado un importante punto negro de venta de estupefacientes.



Por el momento no han trascendido demasiados datos sobre esta operación, pues en la jornada de ayer todavía se seguía trabajando en las diligencias policiales. Varios vecinos de la zona reaccionaron con satisfacción por el significado que para ellos tiene que sus quejas no cayeron en saco roto y que las fuerzas y cuerpos de seguridad finalmente hayan intervenido finalmente. Si se sabe que el arresto practicado ayer fue el resultado de un seguimiento que le estuvieron haciendo durante bastante tiempo y que en algunos de ellos pudieron detectar alguna venta de droga. Otros, en cambio, prefirieron no hablar por temor a posibles represalias.



Según indicaron ayer algunos residentes en el entorno de la vivienda del hombre ahora arrestado, durante la mañana se estuvo viendo a guardias civiles que no estaban uniformados en un vehículo camuflado por el entorno, al igual que ya venía sucediendo desde hace algún tiempo, pero en esos caos resultaba más llamativo que se trataba de vehículos patrulla. Manifestaron que les extrañaba que no hubieran detenido antes a Á.M.G., pues precisaron que su vivienda era un auténtico “supermercado” de la droga, con gente entrando y saliendo de la misma de manera continua y a cualquier hora del día y de la noche.



Los guardias civiles de paisano solicitaron un coche patrulla equipado con mampara para poder llevar al detenido con las máximas garantías de seguridad hasta el cuartel de Boiro. Afortunadamente no tuvieron que esperar demasiado tiempo, pues ese vehículo se encontraba por la zona del polígono industrial de A Tomada y nada más llegar a las inmediaciones del domicilio en la aldea de A Pontenaveira lo subieron al mismo para su traslado. El arrestado permanecerá en sus calabozos hasta que se proceda a ponerlo a disposición judicial.