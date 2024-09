Muchos deportivistas han despertado a su niño interior gracias al estilo de Helton Leite. Es inevitable ver a un portero con gorra y hacer la conexión mental con Benji Price (el personaje favorito de ‘Campeones’ para muchos de los que crecieron con la serie). Si el brasileño se parece al japonés en algo más que en el look, no habrá Oliver Atom que le meta un gol. Pero por favor, que cada jugada de ataque no dure tres tardes.