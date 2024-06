El disgusto del que a Abel Caballero le va a costar recuperarse

Quizá en estos momentos Abel Caballero esté negando con la cabeza mientras repite sin cesar “no me lo creo, no me lo creo”, pero lo cierto es que no a todo el mundo le gusta la Navidad viguesa tanto como a él. De hecho, el TSXG ha dado la razón a una vecina que denunció al Ayuntamiento por el ruido de las celebraciones. Y, para disgusto del regidor olívico, no es la única que reniega de la fiesta que pretende arrebatarle a Disneyland el título de ‘lugar más feliz de la tierra’. Los vecinos del centro de la ciudad celebran la sentencia y confían en que desde el Consistorio tomen nota para que la luz y la música sean compatibles con la habitabilidad.