Lemos: “En el año del ascenso en Boiro, ser segundo hubiera sido un fracaso”

CD Boiro y Arosa se enfrentan el domingo en Barraña (17.45 horas) en un duelo de vecinos marcado por las necesidades compartidas. Los locales ansían puntos para escapar de la zona de descenso, mientras el equipo arlequinado intenta no perder definitivamente el tren del ascenso en una temporada aciaga. El partido supone el regreso a Barraña de Jose Luis Lemos, el técnico que ascendió al Boiro a Segunda B hace nueve años con una plantilla en la que figuraba Romay. A ambos les toca ahora vivir el “derbi de la Ría” desde el otro bando. El entrenador santiagués rememora su etapa en Barraña, aunque con la cabeza sólo puesta en lo que tiene entre manos en Vilagarcía.

¿Cómo recuerda la temporada del ascenso en Boiro?

Recuerdo que era un proyecto súper ambicioso, había mucha presión y exigencia cerca. Costó arrancar, pero después fue de las más bonitas que viví.

Viendo los números, el Boiro estaba en mitad de la tabla tras las primeras seis jornadas y no se puso líder hasta la vigésimo cuarta...

Pues no lo recordaba así, pero dice mucho de lo que costó arrancar y las dificultades que tuvimos, pero hicimos una muy buena segunda vuelta. El equipo era favoritísimo en todos los campos y eso a veces costaba plasmarlo.

Viendo nombres como Rivera, Cano, Yahvé, Herbert, Stefan, Romay, Fidi, Pillado, Sidibé, Tachi, Suso o Kike Reguero, la plantilla era completísima...

Era un plantillón para la categoría, que era una Tercera de mucho nivel porque el Cerceda hizo una gran campaña y estaba el Fabril con un gran equipo, además de otros como Barco o el propio Arosa. Nosotros éramos el máximo favorito, eso estaba clarísimo y con eso había que convivir.

Plantilla del CD Boiro en el partido de ida de la elliminatoria de ascenso en el campo de Barraña / DA

¿Puede haber un paralelismo con la plantilla actual del Arosa, aunque las categorías sean distintas ahora?

La diferencia más grande son las ligas. La creación de Primera y Segunda RFEF hace que la Tercera ahora sea más baja en términos de clubes y calidad. No quiere decir que no sea competitiva, pero no es comparable. Tampoco son comparables los equipos, quizá se puede extrapolar que ambos partimos como favoritos, pero este año también estaba la UD Ourense en las quinielas o el Vilalbés como recién descendido. En el Boiro aquel año la sensación era que tenía ser sí o sí. Ser segundo hubiera sido un fracaso.

¿Fue su primer gran éxito como entrenador?

Depende. Yo empecé a entrenar en 2005 el mismo año que me retiré. Es verdad que empecé en Primera Regional y ascendimos y al año siguiente ascendimos a Tercera. Para mí aquello ya eran éxitos brutales porque no tenía experiencia y venía de retirarme. Sí que el salto a Segunda B, tras varios años en Tercera, lo estaba buscando y era un objetivo que tenía muy claro.

¿Qué recuerdos tiene de Barraña?

Pues empezamos jugando en Vista Alegre un par de partidos y no ganamos. El primero en Barraña ganamos 5-0 al Silva y se vio que el equipo era otro en un campo de hierba y amplio. Estuvo bastante bien durante el año, yo apretaba mucho porque con la plantilla que teníamos lo necesitábamos en buenas condiciones. Y nos hicimos muy fuertes en casa. El ambiente de fútbol que se vivió aquel año en Barraña fue excecpional.

La afición de Barraña en un partido de la temporada del ascenso a Segunda B con Lemos de entrenador /DA

Fue curioso que, tras ascender, no pudo seguir en Segunda B...

Con el tiempo te das cuenta que las cosas hay que dejarlas atadas de otra manera, pero tampoco sirve de mucho mirar hacia atrás.

¿Se arrepiente de su regreso tras el descenso y tras su paso por el Cerceda?

Sí, me arrepentí y por eso me marché en enero. No era el club que yo había dejado, aunque seguían algunas personas no actuaban igual que el primer año en el que, aunque había algunas diferencias, conseguimos ir juntos. En la segunda etapa había mucho incumplimiento con los jugadores y conmigo, mentiras y falta de transparencia y aquello era insoportable.

¿Ha vuelto a hablar con David Places desde entonces?

No.

¿Cómo cree que le recibirá Barraña el domingo? ¿Se acordará la afición?

Ha pasado bastante tiempo, aunque mantengo algún contacto por redes. Hay gente que me felicita cuando me van las cosas bien en el fútbol, también ahora que fiché por el Arosa. Supongo que habrá de todo.

Romay también vuelve el domingo a Boiro, donde se proclamó campeón de liga en Tercera hace nueve años / DA

¿Tendrá tiempo para la nostalgia el domingo a la actualidad manda?

Está claro que cuando llegue al campo me acordaré, pero enseguida pensaré en lo que hay por delante.

¿Cómo ve la situación del Arosa tras una semana en el club?

Está más complicada, eso es de cajón porque estamos a más distancia de donde queremos estar. Pero también voy conociendo más y mejor al equipo y tengo que mantener la ilusión que traje y contagiarla, que es lo que estoy intentando hacer.

¿Está muy tocado el equipo?

Los primeros días sí, pero también he visto buena predisposición esta semana en un trabajo más analítico, parado y táctico que al futbolista no le suele gustar. Están receptivos y con ganas de absorber conceptos nuevos. Vamos a ver si somos capaces de llevarlos en tan poco tiempo a la práctica.

No es un poco tarde para hacer este tipo de trabajo que se suele hacer en pretemporada...

Intento ser práctico, son cosas generales que me gustan y para mí son casi innegociables a la hora de entender el juego. Intento incidir en eso, sin meterme en profundidad, con la idea de ir todos a una. No me gustó alguna cosa que vi y es importante atajarla cuanto antes.

El Arosa, directiva y afición, está en una depresión generalizada, ¿cómo se gestiona eso?

A ver, el año se está haciendo muy largo para todo el mundo porque está lleno de sinsabores. Pero hay que seguir y yo intento aislarme de eso y centrarme en el grupo y en la forma de competir.

¿No le plantearon la renovación para empezar ya a trabajar de cara al próximo año?

No, acabo de llegar. Y cuando negocié no se pudo dar. Ahora llevo muy poco tiempo aquí y tengo una bala menos.

Pero, ¿le gustaría seguir la próxima temporada?

Si las cosas se hacen como a mí me gustan, claro que sí. Pero no me paro a pensar ahora en eso.

Lemos durante su debut el pasado domingo como entrenador del Arosa / Gonzalo Salgado

¿Qué Arosa espera el domingo?

Espero que el domingo seamos un equipo con personalidad, sin miedo a ir por la victoria, sin miedo a decirlo desde ya, que tenemos que ir a ganar a Boiro. Ser humildes para competir, pero con personalidad, agresivos y que quieren ganar el partido.