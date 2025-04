Arousa es un referente turístico. El mal tiempo puede frenar las intenciones de algunos, pero no de la mayoría. Los datos de la Mancomunidade do Salnés así lo reflejan con 1,7 millones de turistas el pasado año. Las plazas hoteleras, más que las de las siete grandes ciudades gallegas juntas, son un indicativo. Que siga, pero con orden para que la gallina de los huevos de oro no se rompa.