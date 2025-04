Escudero, Ximo, Barcia y Mella: cuatro componentes del hipotético once ideal del Dépor no jugarán hasta la próxima campaña. Quedan seis partidos para que se baje el telón liguero y, otras temporadas, habría cundido el pánico en estas circunstancias. No en la actual. La afición resopla aliviada por haber hecho los deberes (que diría Irureta) con tanta antelación: la salvación (virtual) es un hecho.