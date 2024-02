El gobierno de Santiago "seguirá buscando consensos" con Rueda

La portavoz del BNG en el ayuntamiento de Santiago y segunda teniente de alcaldesa, Míriam Louzao, ha manifestado que el gobierno municipal "seguirá buscando consensos" con la nuevo gobierno de la Xunta dirigido por Alfonso Rueda, aunque ha reconocido que los hechos hasta ahora "no permiten ser muy optimistas".



En todo caso, ha asegurado que se trabajará para lograr "la máxima disposición" de la Xunta para asuntos pendientes como son la tasa turística o el aparcamiento del hospital Clínico, expresamente mencionados en la pregunta formulada. "Nosotros no paramos nunca y siempre estuvimos demandando y teniendo reuniones con la Xunta", ha indicado la edila.



En este sentido, se ha comprometido seguir trabajando para "buscar consensos para beneficiar a la ciudadanía de Compostela". En este sentido, esperan "encontrar la máxima disposición" en la Xunta, aunque "hasta ahora no permite ser muy optimistas". "Pero seguiremos trabajando para encontrar la máxima disposición de la Xunta y llegar a consensos", ha certificado.



En cuanto al aparcamiento del Clínico, la portavoz del BNG en el ayuntamiento ha dicho que el gobierno "no va a cambiar su posición" en cuanto a esta cuestión, porque la postura que se defiende "responde a los intereses de los ciudadanos". Así, ha defendido que "no se puede pedir que paguen con los impuestos dos veces" una obra que es "comarcal" y que, por lo tanto, "tiene que hacer la Xunta". "No nos moveremos de esa posición, que es objetivo y que no tiene que ver con las elecciones", ha señalado.



TRABAJARÁN POR COMPOSTELA

Por otro lado, también en respuesta a los medios, ha esperado que los diputados del BNG trabajarán por los "intereses" de Santiago de Compostela y les pedirán de nuevo seguir esa línea, tanto por los compostelanos como por el conjunto de los gallegos.



"Lo que no sé es si se lo podemos esperarlo es de todos los diputados (compostelanos), porque me gustaría indicar que el señor Borja Verea decidió repetir de nuevo como diputado en el Parlamento", ha observado.



En este sentido, ha apuntado que el gobierno local entiende que "el principal líder de la oposición en Compostela debería trabajar en muchos asuntos". "Entonces le seguiremos demandando que, al menos, defienda los intereses de Compostela también en el Parlamento", ha señalado Louzao, quien tampoco se ha mostrado muy "optimista" en este sentido después de que votase "en contra" de iniciativas como un nuevo centro de salud o el conservatorio de danza, entre otras cuestiones.x