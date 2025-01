La Academia de Hollywood anuncia la lista completa de los nominados a los Oscar

La Academia de Hollywood ha dado a conocer este jueves los nominados a la 97 edición de los Premios Óscar, que se entregarán el próximo 2 de marzo en Los Ángeles. Esta es la lista completa.



MEJOR PELÍCULA

'Anora'.

'The Brutalist'.

'Un completo desconocido'.

'Cónclave'.

'Dune: Parte dos'.

'Emilia Perez'.

'Aún estoy aquí'.

'Nickel Boys'.

'La sustancia'.

'Wicked'.



MEJOR DIRECCIÓN

Sean Baker, por 'Anora'.

Brady Corbet, por 'The Brutalist'.

James Mangold, por 'Un completo desconocido'.

Jacques Audiard, por 'Emilia Pérez'.

Coralie Fargeat, por 'La sustancia'.



MEJOR ACTRIZ

Karla Sofia Gascón, por 'Emilia Pérez'.

Cynthia Erivo, por 'Wicked'.

Mikey Madison, por 'Anora'.

Demi Moore, por 'La sustancia'.

Fernanda Torres, por 'Aún estoy aquí'.



MEJOR ACTOR

Adrien Brody, por 'The Brutalist'.

Timothée Chalamet, por 'Un completo desconocido'.

Ralph Fiennes, por 'Cónclave'.

Colman Domingo, por 'Las vidas de Sing Sing').

Sebastian Stan, por 'El aprendiz. La historia de Trump'.



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mónica Barbaro, por 'Un completo desconocido'

Arriana Grande, por 'Wicked'.

Felicity Jones, por 'The Brutalist'.

Isabella Rossellini, por 'Cónclave'.

Zoe Saldaña, por 'Emilia Pérez'.



MEJOR ACTOR DE REPARTO

Yura Borisov, por 'Anora'.

Kieran Culkin, por 'A Real Pain'.

Edward Norton, por 'Un completo desconocido'.

Guy Pearce, por 'The Brutalist'.

Jeremy Strong, por 'El aprendiz. La historia de Trump'.



MEJOR GUIÓN ADAPTADO

'Un completo desconocido'.

'Cónclave'.

'Emilia Pérez'.

'Nickel Boys'.

'Sing Sing'.



MEJOR GUIÓN ORIGINAL

'Anora'.

'The Brutalist'.

'A Real Pain'.

'September 5'.

'La sustancia'.



MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'Beautiful Men'.

'In the Shadow of the Cypress'.

'Magic Candies'.

'Wander to Wonder'.

'Yuck'.



MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Un completo desconocido'.

'Cónclave'.

'Gladiator II'.

'Nosferatu'.

'Wicked'.



MEJOR CORTO

'Anuja'.

'A Lien'.

'I’m Not a Robot'.

'The Last Ranger'.

'The Man Who Could Not Remain Silent'.



MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'A Different Man'.

'Emilia Pérez'.

'Nosferatu'.

'La sustancia'.

'Wicked'.



MEJOR BANDA SONORA

'The Brutalist'.

'Cónclave'.

'Emilia Pérez'.

'Wicked'.

'The Wild Robot'.



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Flow'.

'Del revés 2'.

'Memorias de un caracol'.

'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumasLa venganza se sirve con plumas'.

'Robot salvaje'.



MEJOR FOTOGRAFÍA

Lol Crawley, por 'The Brutalist'.

Greig Fraser, por 'Dune: Parte dos'.

Paul Guilhaume, por 'Emilia Pérez'.

Ed Lachman, por 'Maria Callas'.

Jarin Blaschke, por 'Nosferatu'.



MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

'Black Box Diaries'.

'No Other Land'.

'Porcelain War'.

'Soundtrack to a Coup d’Etat'.

'Sugarcane'.



MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'Death by Numbers'.

'I Am Ready, Warden'.

'Incident'.

'Instruments of a Beating Heart'.

'The Only Girl in the Orchestra'.



MEJOR MONTAJE

'Anora'.

'The Brutalist'.

'Cónclave'.

'Emilia Pérez'.

'Wicked'.



MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'Aún estoy aqui', de Walter Salles (Brasil).

'Emilia Pérez' de Jaques Audiard (Francia).

'La semilla de la higuera sagrada', de Mohammed Rasoulof (Alemania).

'Flow' de Gints Zilbalodis (Letonia).

'The Girl with the Needle', de Magnus von Horn (Dinamarca).



MEJOR CANCIÓN

'Never Too Late', de 'Elton John: Never Too Late'.

'Mi Camino', de 'Emilia Pérez'.

'El mal', de 'Emilia Pérez'.

'The Journey', de 'Seis Triple Ocho'.

'Like A Bird', de 'Las vidas de Sing Sing'.



MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

'The Brutalist'.

'Cónclave'.

'Dune: Parte dos'.

'Wicked'.

'Nosferatu'



MEJOR SONIDO

'Un completo desconocido'.

'Dune: Parte dos'.

'Emilia Pérez'.

'Wicked'.

'Robot salvaje'.



MEJORES EFECTOS ESPECIALES

'Alien: Romulus'.

'Better Man'.

'Dune: Parte dos'.

'El reino del planeta de los simios'.

'Wicked'.