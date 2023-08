Afundación presenta as súas exposicións de outono en Galicia

Afundación deseñou unha programación expositiva de outono na que a cultura, a formación, a solidariedade e a sostibilidade protagonizan as propostas artísticas para este outono. Enmarcadas todas elas no programa implantado en 2021 en colaboración cos Bancos de Alimentos locais, "Cultura por alimentos" apela á participación da cidadanía e responde ao chamamento solidario para a doazón de produtos non perecedoiros que se poden depositar nos contedores habilitados para o efecto nas sedes e centros de Afundación.

No ámbito da difusión dunha maior conciencia relativa á protección do medio ambiente e á promoción de modos de vida máis sostibles, a Obra Social de Abanca proxectou tres mostras: "Lume, imaxes dunha terra que arde", unha exposición de rúa para a cidade de Lugo na que o fotoxornalismo mostra a traxedia e os perigos dos incendios forestais; "Emocións en perigo. Fotografías de Tim Flach", na Sede Afundación A Coruña, na que o maior retratista de vida salvaxe devólvenos instantáneas emotivas dunha vida animal como nunca antes a contemplaramos; e "A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego", na Sede Afundación Lugo, un proxecto que, cun percorrido temporal desde 1930 ata a actualidade, repasa o devir das aldeas galegas, os nosos grandes núcleos de poboación.



As mostras están enfocadas a dar a coñecer a riqueza do noso legado artístico e patrimonial e constitúen un dos piares da programación da área de Cultura. Así, a serie expositiva desenvolvida en colaboración coa Xunta de Galicia, "A Coruña no tempo" e "Vigo no tempo" continúa a súa itinerancia nas sedes coruñesa e viguesa de Afundación ata o 16 de setembro no primeiro caso, e a partir do 27 de outubro no segundo.

Ambas as mostras poñen de relevo a importancia de considerar tamén no discurso histórico "o papel fundamental desempeñado polas cidades na conformación da identidade actual de Galicia, especialmente se se ten en conta o seu valor como centros culturais e de comercio".

Pola súa banda, "Xulio Gil. Rostros da arte galega" inaugurarase na Sede Afundación Vigo o 12 de setembro. Tamén no mes de outubro, a Sede Afundación A Coruña inaugurará a primeira gran retrospectiva ao redor dun dos seus artistas máis destacados, "Caruncho", cuxa obra se poderá contemplar dunha maneira global, salientando os diálogos constantes entre a súa pintura e escultura con esas outras aplicacións funcionais a partir dunha linguaxe artística ben definido e acoutado.



Na liña da proposta de Afundación de potenciar a educación e formación a través da cultura, enmárcase a mostra de "Clara Campoamor: muller e cidadá (1887-1972)" que, no mes de outubro na Sede Afundación Santiago e en colaboración co Ateneo de Santiago e a Biblioteca Nacional, achegará ao público a unha das figuras fundamentais na consecución da igualdade de dereitos das mulleres en España: a promotora e defensora do sufraxio feminino.

Tamén neste ámbito encádrase "Soño de navegante. Colección de arte cubana contemporánea Luciano Méndez Sánchez", unha proposta internacional para reflexionar sobre a tricontinentalidade, a mestizaxe e a hibridación na arte contemporánea cubano, que estará aberta ao público para partir do 21 de setembro na Sede Afundación Ferrol. "Picasso protagonista. Viñetas no cómic español contemporáneo" permitirá novas formas de achegamento e de coñecemento da enorme produción picassiana, a través das reinterpretacións de artistas de cómic, no Café Moderno Afundación Pontevedra desde o 27 de setembro.



No marco da innovación social a través da cultura, a Sala de Exposicións Afundación Ourense acollerá, desde o 7 de novembro ata o 27 de xaneiro, a mostra "This is pop. Das latas de Andy Warhol ás túas", enfocada a promover a recadación de latas de conserva no contexto do programa solidario "Cultura por alimentos" e articulada por pezas de 29 artistas que abordan a arte pop desde as súas orixes nos anos cincuenta ata a actualidade.



No marco do programa "Corrente cultural", deseñado para transcender os circuítos expositivos máis urbanos e trasladar as propostas expositivas alén das sedes de Afundación en colaboración con numerosas corporacións municipais e co apoio de Abanca, Afundación volve levar aos concellos galegos mostras como "Castelao grafista. Facsímile", "Viaxando. Coleccións ABANCA e Afundación", "Berces de vida. De paseo polos bosques de España", "Auga, o sangue da terra", "Múltiple. A arte do gravado de Picasso a Barceló" ou "Nós tamén fomos emigrantes. Fondos da Axencia EFE". A Fonsagrada, Verín, Sarria, Allariz, O Grove ou Ames, son algúns dos municipios nos que se poderán ver as exposicións de "Corrente cultural".