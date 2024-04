Corenta obras optan aos premios Follas Novas do Libro Galego

Case 40 obras foron seleccionadas como finalistas nas distintas categorías dos premios Follas Novas do Libro Galego, que se entregarán o próximo 11 de maio no Teatro Principal de Santiago para recoñecer la produción literaria do ano 2023.



Os galardóns están organizados pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Asociación Galega de Editoras e a Federación de Librerías de Galicia co apoio da Deputación da Coruña, Concello de Santiago, CEDRO (Centro Español de Dereitos Reprográficos) e a Xunta.



Así, 'Carmiña Sierra: a primeira muller do Seminario de Estudos Galegos' de Aurora Marco, 'Os corpos rexistrados e os textos escritos' de Rebeca Baceiredo, 'Ser Cetáceo. O fascinante inverno do animal de fondo' de Francisco Xosé Fernández Naval optan ao premio en Ensaio e investigación.



En Obra de Divulgación están nominados Héctor Pena por 'Historia do fútbol feminino en Galicia. De Irene González a Vero Boquete', Manolo González por 'O Benshi de Galicia. O arrebato cinematográfico de Rey Soto' e Andrea Nunes Musgos e Ánxela Lema por 'O cento voando. Amores, alianzas e monogamias'.



As novelas 'A parte fácil' de Ismael Ramos, 'Cinco corujas' de Susana Sanchez e 'Coa man esquerda' de Xabier Quiroga son las finalistas en Narrativa, mentres que en Infantil figuran entre as seleccionadas 'A botella de lentellas' de Leticia Barbadillo, 'Daniel no peirao' de Paula Carballeira e Eli García; e 'Federico' de Jesús Castro Yáñez.



En categoría de Obra Xuvenil poden levar o premio 'Burbullas de calma serena' de Andrea Maceiras, 'Cuarto de inverno. Furia' de María Reimóndez e 'Nom estamos crebades' de Nee Barros; e en Libro Ilustrado os seleccionados foron 'Cando chega o outono' de Mariña Rey Noya, 'Maruja Mallo. Enigmaticamente única' de Bea Gregores e María Canosa, e 'O gran libro dos nosos montes' de Blanca Millán.



'Fago o que podo' de Afra Torrado. Rodolfo e Priscila, 'Os suicidantes' de Tomás Guerrero e Diego Ameixeiras e 'Xaora' de Ana Moreiras son os finalistas en Cómic, Gráfico e Humor; e 'Alguén nos/nos lembrará. Antoloxía de relatios LGTBIQA ' de varios autores, 'Colección Cademaia' de Edicións Laiovento e 'Muidiños (Rosalía de Castro e #Luís Seoane)' de Xabier Domínguez e Alba de Evan optan ao galardón en Iniciativa Bibliográfica.



En Obra Traducida poderían alzarse co premio Xavier Senín pola súa tradución de 'As gratitudes' de Delphine de Vigan, María Alonso Seisdedos por 'deiche os ollos e miraches as tebras' de Irene Solá e María Reimóndez por 'Trompeta' de Jackie Kay.



'Enxertos' de Dores Tembrás, 'Retratos de vodas, partos e funerais' de Silvia Penas e 'Sonora' de Chus Pato optan ao premio ao libro de Poesía, mentres que 'Se fai o escuro' de Carme Varela, 'Festas de gardar' de Lorena Conde e 'Cuarto de inverno. Mambrú volveu da guerra' de Carlos Labraña fano en Teatro.



Por último, a categoría de Mellor Edición ten entre os seus finalistas a 'Burbullas de calma serena' de Andrea Maceiras, 'Enxertos' de Dores Tembrás e 'O gran libro dos nosos montes' de Blanca Millán; e en Promoción de la Lectura foron incluídos como finalistas 'As comadres das letras' de Gondomar (Pontevedra) e la Revista O Papagaio.