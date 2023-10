Espiga de Oro de la Seminci para "La imatge permanent", de la española Laura Ferrés

La película 'La imatge permanent', de la directora catalana Laura Ferrés, se ha alzado con la Espiga de Oro de la 68 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), mientras que el largometraje 'La quimera', de la italiana Alice Rohrwacher, ha ganado la Espiga de Plata, de acuerdo con el Palmarés del festival hecho público este sábado.

El primer largometraje de Laura Ferrés (El Prat de Llobregat, Barcelona, 1989) confronta dos generaciones de una familia a través de un personaje que, en clave de ficción aunque con rasgos documentales y a través de actores debutantes, desgrana aspectos como la educación, emigración, integración laboral e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



Una generación se refleja en la siguiente sin grandes cambios en cuestiones esenciales, es una imagen que permanece en el tiempo como alude el título de una película emocional, de pasado, presente y donde confluyen memoria, territorio, antropología y sociología, también concebida como un homenaje de Laura Ferrés a su familia materna, de raíces andaluzas.

Espiga de Plata

La Espiga de Plata ha sido para "La chimera"/"La quimera", donde la directora italiana Alice Rohrwacher compone una fábula sobre el deseo no realizado, de anhelos frustrados como el amor o un proyecto de vida, quimeras como las del protagonista, un apasionado de la arqueología que no encuentra su lugar entre la banda de ladronzuelos expoliadores de tumbas etruscas que entrama la película.



En su cuarto largometraje, Rohrwacher (Fiesole, 1981, Italia) contribuye a "transformar las formas en que vemos el mundo", la vida y la muerte, para provocar sentimientos que "disuelven la frontera entre realidad y ficción", según el acta del jurado internacional que ha leído el productor y distribuidor argentino Iván Granovsky.

Actor y actriz

La mejor actriz ha sido la parisina Léa Seydoux, protagonista de "The beast"/"La bestia", la personal adaptación del director francés Bertrand Bonello sobre la novela homónima de Henry James.



Por su parte, el británico Dave Turner ha sido distinguido con el premio al mejor actor por su papel protagonista en "The old oak"/"El viejo roble", un drama de Ken Loach sobre la integración en Europa de los refugiados de guerra.



El premio a la mejor dirección ha sido para la alemana Angela Schalenec ("Músic"/"Música") con una película que en la pasada Berlinale fue reconocida con el galardón al mejor guión, mientras que otra mujer, la inglesa Molly Manning Walher ("How to have sex") ha sido distinguida, con su ópera prima, como la mejor nueva directora.



"Music"/"Música" ha sido el único filme, empatada con "The old oak"/"El viejo roble", que ha repetido cosecha con el premio a la mejor fotografía realizada por Iván Markovic; y el mejor guión ha sido el de "El rapto", firmado por su director Marco Bellocchio y Susanna Nicciarelli.



El mejor montaje ha correspondido a Gesa Jäger por su trabajo en la película alemana "Sala de profesores", de Ílker Çatak y, ya dentro del apartado de cortometrajes, la española Marina Alberti recogerá la Espiga de Oro por "Aitana", una evocación de su madre, hija del poeta Rafael Alberti.



La Espiga de Plata de Cortometrajes ha sido para la neerlandesa Nina Gantz ("Wander to wonder"), en tanto que "Ardent other", de la francesa Alice Brygo, ha sido elegido como cortometraje candidato a los Premios EFA Valladolid 2024.



El Premio del Público ha recaído en "The old oak"/"El viejo roble", de Ken Loach, y la Espiga Arco Iris ha sido para "All of us strangers"/Desconocidos", del inglés Andrew Haig.