SON Estrella Galicia: una programación reivindicando el valor de lo local

El proyecto musical cervecero continúa promoviendo formatos disruptivos como Soundhood, iniciativa que busca devolver la música a los barrios, o SON Estrella Galicia Posidonia, único festival True Platinum como Zero Waste que celebrará su 9ª edición en octubre en Formentera



La agenda del ciclo de conciertos en Galicia cuenta ya con artistas diversos como Oracle Sisters, The Horrors, MIKE, Oscar Jerome, Been Stellar, Rosali, Nap Eyes o This Is Lorelei, entre otros



El ADN inconformista de SON Estrella Galicia consolida su expansión internacional en ciudades como Londres, Berlín o Nueva York

Tras celebrar quince años en 2024, SON Estrella Galicia anuncia las líneas de su programación para los próximos meses. El proyecto musical cervecero con más recorrido de nuestro país mantiene su empeño por mostrar aquello que es diferente o que es difícil de escuchar en los formatos y lugares donde los programa. De esta forma, la iniciativa impulsará de nuevo multitud de conciertos, festivales y experiencias musicales para amantes de la música y la cerveza, reivindicando el valor de lo local y el apoyo a las salas de la mano de diversos artistas nacionales e internacionales. Muchos consagrados y otros por descubrir, pero siempre con el sello de calidad inequívoco de SON Estrella Galicia.



El ciclo de conciertos recorrerá salas de toda España con un desbordante line up de artistas principalmente internacionales que en Galicia recalará en ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense o Vigo. Una agenda en constante evolución donde ya encontramos el talento de Oracle Sisters, The Horrors, Biznaga, MIKE, Aiko El Grupo, Oscar Jerome, Efterklang, Been Stellar, This Is Lorelei, Osees, Rosali, Nap Eyes, Gallus, Handsome Dick Manitoba o Margaritas Podridas. Las entradas para todos estos conciertos ya están a la venta en DICE y, muy pronto, se irán confirmando nuevas fechas y artistas.



Por otro lado, el proyecto ha anunciado ya la 9ª edición de uno de sus máximos estandartes, SON Estrella Galicia Posidonia, el festival que nunca quiso ser un festival que se celebrará del 3 al 5 de octubre en la paradisíaca isla de Formentera. La venta para conseguir uno de los 350 ansiados abonos para el único festival True Platinum como Zero Waste del mundo se activará próximamente en su web y redes sociales. Además, continúa la colaboración con otros festivales y ciclos nacionales con los que comparte su carácter inconformista, fuera del circuito más convencional, como son Electrónica en Abril (2-6 abril, Madrid), Mostra (17-20 de abril, Barcelona), Rebanada (abril a junio, Madrid), La Terraza Magnética (julio, Madrid), Sinsal SON Estrella Galicia (25-27 de julio, Isla de San Simón), Canela Party (20-23 de agosto, Torremolinos), Underfest (20-22 de septiembre, Vigo) o WOS x SON Estrella Galicia (12-15 de septiembre, Santiago de Compostela), Hola Nola (Madrid) o Antioxidante (Murcia).

La música vuelve a los barrios de A Coruña, Granada, Londres o Barcelona con Soundhood SON Estrella Galicia



Tras la gran acogida del año pasado, SON Estrella Galicia vuelve a poner en marcha Soundhood, iniciativa que devuelve la música a los barrios de las ciudades de múltiples maneras. Ahora, se confirma que las próximas ediciones tendrán lugar en A Coruña (5 de abril), Granada (21 de junio), Londres (27 de septiembre) y Barcelona (25 de octubre). Por el momento se conoce la programación completa de la ciudad gallega que mezclará conciertos en salas con showcases en tiendas de instrumentos o en cafeterías, propuestas gastronómicas musicadas, talleres de cultura de cerveza, sesiones de club e incluso una actuación en una lavandería. Próximamente se irán desvelando todos los contenidos del resto de ciudades para esta nueva forma de hacer barrio. Soundhood es un concepto colaborativo que acerca la música, la gastronomía y la cultura de cerveza a lugares cotidianos, del día a día. Los barrios son el núcleo donde nace la música, el arte y la cultura y Soundhood es la oportunidad para ponerlo en valor.



Traspasando fronteras: un proyecto que apuntala su expansión internacional



A lo largo de los últimos años, SON Estrella Galicia se ha expandido a nivel internacional con la implantación del proyecto en países como Reino Unido, Portugal, Estados Unidos o Uruguay. En 2025, Alemania y México se suman a los destinos donde se desarrollará su actividad en espacios como Paper Dress Vintage, Prince Albert, Oslo o Seebright Arms en Reino Unido; Coliseu Porto Ageas en Portugal; Baby´s All Right en Estados Unidos; o Bi Nuu en Alemania. Además, festivales internacionales como Dot-To-Dot (UK), La Serena (Uruguay) o PortAmérica Latitudes (México) contarán también con el impulso de SON Estrella Galicia fuera de nuestras fronteras. Esta vertiente internacional cuenta ya con artistas confirmados como English Teacher, Black Lips, Lambrini Girls, Mon Laferte, Fat Dog o Sprints, entre otros.