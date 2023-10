El Festival de Sitges premia a la argentina "Cuando acecha la maldad"

La película argentina 'Cuando acecha la maldad', del director Demián Rugna, se ha coronado como mejor película de la Sección Oficial Fantàstic del 56 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en un palmarés muy repartido y que ha reconocido por primera vez con su principal galardón a un filme latinoamericano, ha anunciado este sábado el jurado en rueda de prensa.



'Cuando acecha la maldad', protagonizada por Ezequiel Agustín Rodríguez y Demián Salomón, cuenta como dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas y que está a punto de dar a luz a un demonio.



El jurado, compuesto por Ana Torrent, Kim Newman, Jérôme Paillard, Alexandra Heller-Nicholas y David C.Fein, ha defendido que 'Cuando acecha la maldad' es "la mejor" que han visto en la sección a competición, y ha subrayado el mundo que se crea en la película.



Ha concedido un premio especial 'ex aequo' al filme británico 'Stopmotion', de Robert Morgan, por su explotación creativa del lado oscuro de la creatividad, y al francés 'Vermin: la plaga' por ser "una película de monstruos poderosa y política".



El realizador Baloji ha sido premiado como mejor director por 'Omen', y en la categoría de interpretaciones los galardones han recaído en Kate Lyn Sheil como mejor actriz por 'The Seeding' --con una mención especial para Zafreen Zairizal por su papel en 'Tiger Stripes'-- y en Karim Leklou como mejor actor por 'Vincent debe morir'.



El jurado ha reconocido a 'Late Night with the Devil', de los hermanos Cairnes, con el premio al mejor guión; a 'La Morsure' con el de la mejor fotografía; a 'Club Zero' con el de mejor música, y a 'El reino animal' con el de mejores efectos visuales.



Se han concedido dos menciones especiales por parte del jurado a los filmes 'Riddle of Fire', porque "hizo muy contento" al jurado, y a 'Moscas', por mostrar el lado feo de Buenos Aires.



Secciones populares

En la sección Noves Visions, el jurado ha premiado como mejor película a 'Moon Garden', de Ryan Stevens Harris, como mejor director a David Kapac y Andrija Mardesic por 'The Uncle', y como mejor cortometraje a 'The Old Young Crow', de Liam LoPinto.



En esta sección se han otorgado tres menciones especiales a las producciones 'Humanist Vampire seek consenting suicidal Person' de Ariane Louis-Size, 'Mimi - Prince of Darkness' de Brandon de Sica --nieto de Vittorio de Sica-- y a 'Halfway Home' de Madarász Isti.



En la sección Anima't, el premio a mejor largometraje ha sido para 'Tony, Shelly y la linterna mágica', de Filip Posivac, y el de mejor cortometraje para 'Ghost of the Dark Path' de Fish Wang.



El premio Méliès de plata a mejor película europea ha sido para 'La Morsure' y al mejor cortometraje para 'Cultes', y el premio Brigadoon Paul Naschy a mejor cortometraje ha sido para 'Ellos', de Néstor López y Óscar Romero.



Por su parte, en la sección Órbita se ha alzado con el premio a mejor película Blood Window --cine iberoamericano-- 'Cuando acecha la maldad', que se ha llevado también el máximo galardón del festival, y con el premio a mejor película Órbita 'The Last Stop in Yuma County', de Francis Gallupi.



Los premios de la crítica han sido para 'La teoría universal', de Tim Kröger, en la Sección Oficial Fantàstic, a Stephen Castang como director revelación por 'Vincent debe morir' y a 'I'm not a robot' de Victoria Warmerdam como mejor cortometraje.



Los galardones del público han recaído en 'Robot Dreams', de Pablo Berger, en la Sección Oficial Fantàstic; a 'Os reviento' de Kike Narcea en la sección Midnight X-Treme, en el Focus Asia 'Fuerza bruta: sin salida', de Sang-yong Lee, y en la sección Panorama 'El exorcismo de Eastfield', de Nick Kozakis.



Crecimiento

El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, ha remarcado la gran variedad dentro del cine fantástico que se ha podido ver en esta edición, y ha destacado que el público del certamen "viene a ver todo tipo de cine".

Sala ha reiterado la necesidad de "más infraestructuras" del festival en Sitges, y ha dicho que es un debate que está sobre la mesa por la dinámica de crecimiento del certamen.



La directora de la fundación del festival, Mònica Garcia, ha subrayado que el certamen ha crecido por el momento un 13,5% en su recaudación y ha vendido más de 83.000 entradas, lo que continúa manteniendo a Sitges como "la cuna del fantástico".