Muere el actor David McCallum, de "NCIS", a los 90 años

El actor de origen escocés David McCallum, conocido por interpretar al espía ruso Illya Kuryakin en la serie "The Man From U.N.C.L.E.", de 1964, y al investigador Donald "Ducky" Mallard en "NCIS", murió este lunes a los 90 años de edad en Nueva York, donde vivía.



"David era un actor y escritor con talento, y querido por muchos en todo el mundo", escribió en un mensaje en X (antes Twitter) el equipo de la producción de "NCIS", donde el intérprete seguía apareciendo de vez en cuando.



McCallum comenzó su carrera en el teatro, en su natal Reino Unido, en la década de los cuarenta. Pero no fue hasta su fichaje por la popular serie de espías de los años sesenta "The Man From U.N.C.L.E." que alcanzó fama internacional.



Por aquel entonces, McCallum era tan popular entre las jóvenes que en una ocasión tuvo que ser rescatado por la policía durante un evento publicitario en la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge, después de que un grupo de chicas adolescentes lo asaltara, según The New York Times.



La serie fue cancelada en 1968 y el actor se dedicó a papeles más pequeños, hasta que en 2003 comenzó a interpretar al Dr. Donald Mallard, más conocido como "Ducky", un excéntrico médico forense que acabó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la popular serie de detectives "NCIS".



El papel le permitió aprender sobre medicina e incluso acudir como espectador a varias autopsias, por lo que los guionistas de la serie a veces le pedían consejo sobre cuestiones técnicas.



McCallum deja una esposa, cuatro hijos y ocho nietos.