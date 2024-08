Los retos del ministro Urtasun en el nuevo curso: de la ley del cine a las artes escénicas

Las prioridades del Ministerio de Cultura para este curso tienen que ver con retos antiguos como la ley del cine o la reforma del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAEM), y con la "obsesión" de su titular, Ernest Urtasun, por "romper barreras" culturales por renta, lejanía o formas de "censura".



Estas son las claves del nuevo curso político, que el ministro repasa en una entrevista con EFE:



Ley del cine

Cultura afronta dos citas parlamentarias este otoño: la Ley del Cine y la de la Oficina de Derechos de Autor. "Mi voluntad es hacer dos grandes leyes de país" con el máximo apoyo político, ha dicho.



La Ley del Cine es la que pactó con el sector su antecesor, Miquel Iceta, y que Urtasun volvió a presentar en su literalidad (en la anterior legislatura decayó por la convocatoria electoral anticipada) para no retrasarla.

Sin embargo, quiere pulir cuestiones como la polémica definición de productor independiente, que abría la puerta a los grandes a acogerse a las correspondientes subvenciones, y la ventana de exhibición, esto es, el tiempo que debe pasar desde que una película se estrena en cine hasta su paso a plataformas.

"Los exhibidores quieren tener esa ventana y también hay parte del sector que es muy reacio, tendremos que encontrar un consenso alrededor de esta cuestión que ahora mismo la ley no contempla", explica sin mayores concreciones.



El problema del INAEM

Otra importante reforma pendiente es la del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), del que dependen las grandes unidades de producción escénica como el Centro Dramático Nacional o el Ballet Nacional, y que dirigen personas relevantes de cada disciplina.



Así seguirá siendo, ha asegurado, también cuando salga Luís Homar de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, por las "prácticas de remuneración que el equipo actual no compartía", ha dicho.



Para Urtasun, "el problema del INAEM no son las personas que dirigen las unidades, que son muy buenas y muy cualificadas, sino la manera en la que tiene el armazón administrativo y jurídico construido".

Seguirá siendo un organismo público pero "mucho más vivo y más flexible". Ultima un informe para este trimestre.



La tauromaquia

Urtasun, que comenzó su militancia política en un partido ecologista como ICV, canceló el Premio Nacional de Tauromaquia, para escándalo del sector y de los partidos conservadores.



"Lo dije al llegar, que como responsable del Ministerio de Cultura bajo mi dirección no habría ni premios ni dinero público para entidades que fomenten la tauromaquia y la tortura animal", pero la ley que protege la Tauromaquia como actividad cultural escapa a sus competencias, recuerda.



"Lo que sí puedo decir es que hay una iniciativa legislativa popular que está que está recogiendo firmas y llegará al Congreso pronto para la derogación de esa ley", responde sin querer detallar su presumible apoyo a esta iniciativa ciudadana.



La descolonización de lo museos para los profesionales

Remarca que el proceso de descolonización se está haciendo en toda la Unión Europea y es tarea de los expertos.



"Las miradas museográficas no son permanentes en el tiempo, se van adaptando. Yo simplemente me he limitado a hablar de ello y, sobre todo, a expresar mi apoyo a los profesionales", dice Urtasun: "En ningún caso le corresponde al ministro de turno pilotar o decidir cómo debe ser la museografía".



Sí que se han conformado dos comités de expertos en el Museo de América -que lleva sin renovar su museografía desde 1994- y en el de Antropología para realizar sendos informes consultivos, previstos para 2025.



Reuniones con familias que reclaman piezas incautadas

El ministro no da cifras sobre las reclamaciones de obras incautadas en la Guerra Civil y el franquismo tras la publicación de una listado de 5.126 piezas en poder de la Administración. "Queremos dejar que los particulares terminen de hacer sus reclamaciones, entre otras cosas porque hay muchos que tienen piezas ahí que ni tan siquiera lo saben", ha recalcado.



Sí ha contado que ya se están reuniendo con algunas familias -ha mencionado a la del alcalde republicano de Madrid, Pedro Rico-.



La censura, caso por caso

Su Ministerio es "muy activo" ante la censura cultural, que relaciona sobre todo con que el Partido Popular haya abierto la puerta a Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos.



"Donde vemos casos de censura por parte de la ultraderecha, actuamos de forma distinta porque cada casuística es diferente", ha dicho el ministro, que cita el intento de cancelar el Premio Miguel Hernández de Orihuela (Alicante): "hemos logrado que se repusiera ese apoyo económico".



También con el Festival Periferias de Huesca, que ahora renacerá con el nombre de Extrarradios, tras un acuerdo con ayuntamientos de la zona. "Pronto iré a presentar el programa", ha asegurado.