Los Rolling Stones se unen a TikTok

Los Rolling Stones se han unido a la plataforma online TikTok, permitiendo así por primera vez a los creadores de contenido emplear temas icónicos del grupo británico en sus grabaciones.



Los usuarios de la popular red social pueden a partir de ahora crear versiones y remezclas de éxitos como "Start Me Up" o "It's Only Rock 'N Roll (But I Like It)", que ya están disponibles en la red.



Además, el líder del veterano grupo británico, Mick Jagger, pondrá también en marcha un perfil en esa plataforma digital, donde se unirá al guitarrista de los Stones, Keith Richards, quien se incorporó a TikTok el pasado año.



Los seguidores del legendario grupo de rock podrán seguir las cuentas de ambos artistas, así como el canal oficial de la banda, donde se emitirá contendido en exclusiva de conciertos o sesiones de grabaciones de estudio.



En TikTok, se podrá encontrar a Jagger como @jagger; en @officialkeef a Richards y a la banda en @TheRollingStones.



Para celebrar que Jagger acaba de unirse a este sitio digital, TikTok lanzará el hashtag oficial #TheRollingStones.



Los seguidores en TikTok podrán también disfrutar de una nueva playlist elaborada por la banda, con 44 canciones del catálogo de los Stones, con temas como "Start Me Up", "Angie" o "Beast Of Burden".