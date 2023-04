A Xunta aposta pola promoción do galego nos ámbitos da intelixencia artificial

O secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García, destacou este venres no Parlamento a importancia de traballar con sistemas informáticos e incluír o galego nos ámbitos de aplicación da intelixencia artificial.



Durante a súa comparecencia na Comisión de Educación e Cultura do Parlamento de Galicia, García deu contas da actividade do seu departamento ao longo do pasado ano e informou das principais actuacións do ano en curso.



O representante da Xunta comezou falando do desenvolvemento de tecnoloxías, ferramentas e aplicacións para a proxección e uso de todas as linguas en intelixencia artificial e puxo como exemplo o traballo desenvolvido polo Goberno galego e a Universidade de Santiago de Compostela. no proxecto Nós, ao que se sumarán as universidades de Vigo e A Coruña, segundo informou.



O proxecto, incluído na Parte de Nova Economía Lingüística, presentará este ano os seus primeiros resultados para facilitar a presenza e o uso do galego no panorama tecnolóxico actual, permitindo a súa incorporación aos sistemas existentes e posibilitando así a interacción en lingua galega con todo tipo de dispositivos intelixentes.



"A voz vai ser fundamental para a actividade en todos os ámbitos. Imos deixar de ter teclados e pantallas táctiles e todo vai moverse por ordes, conversas e interaccións con automatismos a través da nosa voz. Isto é moi importante para os idiomas. unha gran oportunidade, pero tamén todo un reto”, apuntou García.



Para o proxecto Nós hai unha partida económica de dous millóns de euros, dos que 600.000 son achegados pola Xunta de Galicia.

García tamén mencionou varios "importantes logros" como "o primeiro tradutor neural da historia de Galicia" que, segundo sinalou, funciona cunha "precisión abraiante" ou a última calculadora desenvolvida por Casio, que incluirá a lingua galega. opción.



Así mesmo, o secretario xeral indicou que durante o pasado ano se realizaron un total de 417 actividades "orientadas e dirixidas á infancia e ás familias", pertencentes á Rede de Dinamización Lingüística, entre as que se atopan o programa "TeCe Redes" e os Grupos de Desenvolvemento Rural.



Tamén mencionou actividades relacionadas coa toponimia, como o programa “Galicia Nomeada”, que conta con case 3.000 colaboradores en toda a comunidade.



Por último, referiuse aos actos deste ano, como a celebración do centenario do Seminario de Estudos Galegos e o 40 aniversario da Lei de Normalización Lingüística, que contará cunha exposición propia no Parlamento.



Durante a súa intervención, García tamén destacou a boa posición que ocupa o galego no barómetro Calvet das linguas do mundo, elaborado polo Ministerio de Cultura francés, no que ocupa o posto 37 das 634 linguas analizadas.



Non obstante, desde a oposición, a deputada socialista Noa Díaz censurou o traballo das actuacións do departamento, comezando por un orzamento "escaso", que aínda que mellora en 800.000 euros con respecto ao ano anterior, aínda é moi inferior en comparación co goberno bipartito ( 2005-2009), xa que se reduce á metade.



"Moitas accións que se ven bonitas no papel, pero non hai base", criticou Díaz, quen tamén ironizou coa cuestión da existencia dunha calculadora en galego cando o galego "non se pode empregar en ningunha materia de ciencias".



Tamén criticou as políticas de toponimia e reprochou ao Goberno galego situacións anómalas como que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, utilice o inexistente termo "Sangenjo" ou que o Foro La Toja se siga chamando en castelán.



"A lingua debería ser un ámbito transversal", dixo o socialista e fixo feo o "decreto do plurilingüismo" aprobado pola Xunta en 2010, que "marxina" o galego.



Pola súa banda, o deputado do BNG Daniel Castro reprochou á Xunta vivir do traballo "desinteresado" da sociedade civil e "do amor á lingua de moitas persoas", en relación á Real Academia Galega, ao Consello da Cultura Galega ou ao Mesa de Normalización Lingüística.



"O galego, por desgraza, é a única lingua do Estado que está a perder falantes", condenou Castro.