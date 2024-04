Sanidade reforzó ocasionalmente ayer con dos médicos el turno de mañana del centro de salud de Ribeira

La Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza reforzó ayer de manera ocasional con dos médicos, y sólo durante unas horas, el turno de mañana para atender las consultas de pacientes en el centro de salud de Ribeira. Este ambulatorio de la capital barbanzana está sufriendo la ausencia de una parte importante de los facultativos de su plantilla, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo y que el pasado miércoles registró una de las situaciones más delicadas. Ese día sólo había cuatro de los diez médicos de Atención Primaria pasando consulta a pacientes de sus propios cupos y, para que no quedase nadie sin ser atendido, repartiéndose los de los de las dos plazas vacantes, de las dos bajas prolongadas y los de otros dos que faltaron por raones justificadas. En la jornada de ayer, estaban trabajando cinco facultativos de cabecera, además de los dos de refuerzo, pero se volvió a vivir una sitación crítica, como reveló su personal.

Además, debido a los problemas que se están registrando con las máquinas expendedoras de tickets de consulta, una de las cuales, que está instalada en la primera planta, no funciona desde hace mucho tiempo, sigue sin repararse y en la misma se colocó un cartel que remite a hacer uso de la máquina de la planta baja, que también se avería con frecuencia, como ayer, aunque en esta ocasión sirvió un simple reseteo para que pudiera volver a hacerse uso de la misma. En los momentos en que no funciona una de ellas o ninguna de las dos máquinas expendedoras de tickets para consultas se formaron largas colas delante de los mostradores atendidos por el personal de servicios generales que, además de su labor habitual, tuvieron que hacer lo que no permitían las citadas máquinas. Los momentos más críticos fueron a primera hora de la mañana, coincidiendo con el turno de las analíticas, pero también a media mañana.