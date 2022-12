A Xunta pecha o programa do centenario de María Casares coa presentación da súa biografía en galego

O director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e a directora xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, presentaron este martes a tradución ao galego de 'A única. María Casares, xunto coa autora da obra, Anne Plantagenet. Editado por Kalandraka co apoio da Xunta de Galicia e traducido por Isabel Soto, a obra afonda na pegada da actriz galega en Francia, tanto dentro do teatro como fóra del.

Segundo explicou a representante da Concellería de Cultura, Anne Plantagenet é "unha das persoas que mellor coñece a traxectoria de María Casares", a quen presenta "como unha muller feita por si mesma e como actriz". Neste sentido, a directora xeral de Cultura sinalou o valor deste traballo "para recuperar a figura da actriz cunha biografía a medio camiño entre a historia vital e a novela".

A tradución desta obra pon o punto e final á celebración do centenario do nacemento de María Casares, un acto que a Xunta de Galicia conmemorou cunha programación "diversificada e plural" que incluíu proxectos vinculados á escena, o audiovisual, a arte e a . como neste caso, ao ámbito editorial.

Varias destas iniciativas seguen activas. En concreto, ata o 27 de xaneiro poderá visitarse na Biblioteca de Galicia a exposición Bibliográfica 'María Casares, unha conquista da existencia'; mentres que a exposición que acolle a Biblioteca Pública Miguel González Garcés da Coruña, 'María Casares, residente privilexiada', poderá visitarse ata o 21 de decembro.

No ámbito escénico e audiovisual, o acto contou coa estrea do documental 'María Casares: unha muller que viviu mil vidas', dirixido por Xabier Villaverde e producido por Agallas Films co apoio da Xunta; así como a coprodución teatral do Centro Dramático Galego con Ainé Producciones 'Continente María'. Pola súa banda, a Filmoteca de Galicia dedicou un ciclo audiovisual á traxectoria de María Casares no cine.

Ademais, o Museo de Belas Artes da Coruña acolleu o ciclo de conferencias 'María Casares. Do exilio ao escenario', cunha ducia de relatorios con personalidades relevantes do mundo das artes e da cultura que coñeceron polo miúdo a obra e o legado do artista homenaxeado.

Todas estas iniciativas intégranse na programación que realiza a Xunta ao longo do ano a través de máis dunha ducia de propostas dixitais, editoriais, escénicas e audiovisuais que abarcaron a pegada de María Casares desde diferentes plataformas e idiomas. Xunto ao Goberno galego participan numerosas entidades e institucións de distintos territorios, como a Embaixada de España en Francia, o Instituto Cervantes, a Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Edicións Xerais ou a Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG). , entre outros.