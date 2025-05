Aarón Monteagudo: "Esperamos traerle el ascenso a la gente que nos apoyó durante toda la temporada"

El Sigaltec afronta este fin de semana su última bala para conseguir el ascenso a Liga EBA, teniendo que medirse a Valladolid y Ardoi en la fase inteautonómica. Con un plantel que ya es historia, canteranos como Aarón Monteagudo esperan devolver al equipo a lo más alto.

¿Cómo están después del partido ante Rosalía?

Duele. Duele mucho porque hicimos un muy buen trabajo durante todo el año, y llegar a la final de la fase de ascenso y tener uno de esos pocos malos días que tuvimos durante toda la temporada fastidia mucho. Sabemos que nos queda una última baza y tenemos que aprovecharla. Queremos recuperarnos lo antes posible.

¿Saben algo más sobre el juego de sus próximos rivales?

No. No los conocemos. Estamos intentando tener un poco más de información sobre ellos para poder ver cómo plantear ciertas situaciones.

¿Qué cree que faltó en el Sara Gómez para culminar el ascenso?

Pues que intentábamos tirar pero las cosas no salían, y al final, acabábamos provocando situaciones que no eran las correctas. Tuvimos algunos problemas en el balance defensivo, pero dónde peor estuvimos fue en ataque.

¿Les pudo la ansiedad al ver que las cosas no estaban saliendo?

Creo que quizás hubo una parte de impotencia y nervios porque las cosas no nos terminaban de salir, porque en los partidos solemos tener bajones pero volvemos a ponernos por delante. Tuvimos muy pocos partidos malos, pero está claro que tomamos decisiones erróneas ante Rosalía.

¿Cómo se sintieron al ver el pabellón totalmente abarrotado?

Es algo que no vamos a olvidar en la vida. Tanto Luis como Gus nos lo recalcan mucho. Antes el pabellón no se llenaba. El último año que yo jugué aquí empezaba a venir gente, pero no como en esta fase de ascenso. La gente está muy implicada. Queríamos brindarles el ascenso en casa para agradecerles todo el apoyo esta temporada, pero no fue posible. Esperamos traérselo igualmente aunque no sea en el Sara Gómez.

¿Confían en lograr el ascenso?

Nosotros tenemos que ir con la mentalidad de dar el máximo, afrontarlo y ser conscientes de que somos la representación del baloncesto en Galicia. Son grandes equipos, Valladolid también fue primero de Castilla y León.

Pase lo que pase, nada borra su gran temporada...

Ser campeones de liga es muy difícil. Sí que tuvimos la mala suerte de que se establecieron así los criterios de ascenso, porque al final, nosotros que fuimos primeros, tuvimos un mal partido y por eso nos quedamos fuera. Imagínate que eso nos hubiera sucedido ya con Ferrol... pero es lo que hay, tenemos que estar satisfechos con el trabajo hecho.

¿Cómo fue su vuelta a casa?

Dejé el Sigaltec por la universidad, pero este año volví porque era un proyecto muy ilusionante. Es un grupo muy bueno, con mucha ambición, y se ve que la gente disfruta cuando viene a vernos.